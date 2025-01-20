Мандариновые корки по цене золота: в Китае платят тысячи долларов за странный деликатес

Корки мандарина сушат особым способом три года. А самые правильные мандарины выращивают только в городе Синьхуэй.

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Китай славится своей кухней и необычными ингредиентами. Один из них – это сушеные мандариновые корки из города Синьхуэй, которые столетиями ценились за свои лечебные свойства. Сейчас их добавляют в изысканные блюда и платят за корочки тысячи долларов. Об этом пишет CNN.

На первый взгляд, Синьхуэй – это обычный провинциальный пригород в Китае. Но каждый год осенью и зимой его улицы наполняются уникальным ароматом, который намекает на его древнюю историю: здесь, как и столетия назад, сушат особые мандариновые корки, или ченпи.

Мандариновые корки продаются за тысячи долларов Фото: CNN

На самом деле, слово "мандарин" на местном кантонском диалекте произносится так же, как слово "золото" — "гам".

Синьхуэй расположен на восточной стороне Цзянмэня, города в южной провинции Гуандун. Хотя мандарины можно выращивать и в других регионах, только те, что собраны в Синьхуэе, и в частности, только их кожура, ценятся так же высоко, как золото.

Полезные свойства выдержанной мандариновой кожуры, китайского лекарственного растения, были задокументированы еще во времена династии Сун (1127–1279).

"Синьхуэй находится в месте слияния рек Сицзян и Таньцзян в самом сердце региона дельты Жемчужной реки (в провинции Гуандун). Состав воды и почвы сделал это место идеальным для выращивания мандаринов. Поэтому считается, что кожура отсюда богаче и содержит больше микроэлементов, чем другие", — говорит Ли, шеф-повар гонконгского ресторана The Legacy House, удостоенного звезды Мишлен, в отеле Rosewood Hong Kong.

Кожуру мандарина можно называть "ченпи" (выдержанная кожура, которая по-научному называется Citri Reticulatae Pericarpium ), только если ее высушивали на солнце каждую осень и зиму подряд в течение как минимум трех лет. В остальное время года ее бережно хранят.

Существует четыре основных типа кожуры: зеленая кожура мандарина (собирается до созревания); светлая/вторая красная кожура мандарина (собирается в ноябре); крупная красная кожура мандарина (полностью созревает примерно в декабре); и послезимняя кожура крупного красного мандарина (собирается после зимы, когда в мандаринах больше сахара).

Говорят, что ченпи использовался в блюдах, подаваемых императорам и императрицам, живущим в Запретном городе Пекина. Сегодня этот ингредиент широко используется в традиционных медицинских рецептах и ​​повседневной кулинарии, особенно на юге Китая.

Различные виды и возрасты ченпи имеют различное медицинское применение, но в традиционной китайской медицине считается, что они укрепляют селезенку, помогают пищеварению и улучшают работу дыхательной системы.

Современные исследования показывают, что ченпи содержит антиоксиданты и флавоноиды (противораковый компонент), а также обладает потенциалом для стабилизации артериального давления и предотвращения ожирения.

И как хорошее вино, чем старше ченпи, тем ценнее она становится.

Мандариновые корки продаются за тысячи долларов Фото: CNN

В 2023 году килограмм сушеной мандариновой кожуры, произведенной в 1968 году, был продан на аукционе в Гонконге за 75 000 гонконгских долларов (9 646 долларов США). В том же году Синьхуэй стал первым и единственным районом в Цзянмэне, заработавшим 100 миллиардов юаней (13,8 миллиарда долларов США), что составляет около четверти ВВП города . В прошлом году индустрия ченпи была оценена в 23 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долларов США) .

В настоящее время 500 граммов 50-летнего ченпи стоят около 10 тысяч долларов.

Напомним, еще недавно рестораторы переживали, что лягушачьи лапки, деликатес французской и китайской кухни, оказался под угрозой исчезновения из меню, так как популяция диких лягушек в странах-поставщиках сократилась.