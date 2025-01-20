Мандаринові кірки за ціною золота: у Китаї платять тисячі доларів за дивний делікатес

Шкірки мандарина сушать особливим способом три роки. А найправильніші мандарини вирощують тільки в місті Сіньхуей.

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Китай славиться своєю кухнею і незвичайними інгредієнтами. Один із них — це сушені мандаринові кірки з міста Сіньхуей, які століттями цінувалися за свої лікувальні властивості. Нині їх додають до вишуканих страв і платять за скоринки тисячі доларів. Про це пише CNN.

На перший погляд, Сіньхуей — це звичайне провінційне передмістя в Китаї. Але щороку восени та взимку його вулиці наповнюються унікальним ароматом, що натякає на його давню історію: тут, як і століття тому, сушать особливі мандаринові кірки, або ченпі.

Мандаринові кірки продаються за тисячі доларів Фото: CNN

Насправді, слово "мандарин" на місцевому кантонському діалекті вимовляється так само, як слово "золото" — "гам".

Сіньхуей розташований на східній стороні Цзянменя, міста в південній провінції Гуандун. Хоча мандарини можна вирощувати і в інших регіонах, тільки ті, що зібрані в Сіньхуеї, і зокрема, тільки їхня шкірка, цінуються так само високо, як золото.

Корисні властивості витриманої мандаринової шкірки, китайської лікарської рослини, були задокументовані ще за часів династії Сун (1127-1279).

"Сіньхуей розташований у місці злиття річок Сіцзян і Таньцзян у самому серці регіону дельти Перлової річки (у провінції Гуандун). Склад води і ґрунту зробив це місце ідеальним для вирощування мандаринів. Тому вважається, що шкірка звідси багатша і містить більше мікроелементів, ніж інші", — каже Лі, шеф-кухар гонконзького ресторану The Legacy House, удостоєного зірки Мішлен, у готелі Rosewood Hong Kong.

Шкірку мандарина можна називати "ченпі" (витримана шкірка, що по-науковому називається Citri Reticulatae Pericarpium), тільки якщо її висушували на сонці кожної осені та зими поспіль упродовж щонайменше трьох років. В інші пори року її дбайливо зберігають.

Існує чотири основні типи шкірки: зелена шкірка мандарина (збирається до дозрівання); світла/друга червона шкірка мандарина (збирається в листопаді); велика червона шкірка мандарина (повністю дозріває приблизно в грудні); і післязимова шкірка великого червоного мандарина (збирається після зими, коли в мандаринах більше цукру).

Кажуть, що ченпі використовували у стравах, які подавали імператорам та імператрицям, що живуть у Забороненому місті Пекіна. Сьогодні цей інгредієнт широко використовується в традиційних медичних рецептах і повсякденній кулінарії, особливо на півдні Китаю.

Різні види і вікові групи ченпі мають різне медичне застосування, але в традиційній китайській медицині вважається, що вони зміцнюють селезінку, допомагають травленню і покращують роботу дихальної системи.

Сучасні дослідження показують, що ченпі містить антиоксиданти і флавоноїди (протираковий компонент), а також має потенціал для стабілізації артеріального тиску і запобігання ожирінню.

І як хороше вино, що старше ченпі, то ціннішою вона стає.

Мандаринові кірки продаються за тисячі доларів Фото: CNN

У 2023 році кілограм сушеної мандаринової шкірки, виробленої 1968 року, продали на аукціоні в Гонконзі за 75 000 гонконгських доларів (9 646 доларів США). Того ж року Сіньхуей став першим і єдиним районом у Цзянмені, який заробив 100 мільярдів юанів (13,8 мільярда доларів США), що становить близько чверті ВВП міста. Минулого року індустрію ченпі було оцінено в 23 мільярди юанів (3,2 мільярда доларів США).

Нині 500 грамів 50-річного ченпі коштують близько 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, ще нещодавно ресторатори переживали, що жаб'ячі лапки, делікатес французької та китайської кухні, опинився під загрозою зникнення з меню, оскільки популяція диких жаб у країнах-постачальниках скоротилася.