Самый близкий друг: что известно о тайной сестре Мелании Трамп, которую не видели 20 лет

Инес Кнаусс является одной из немногих, которой первая леди США полностью доверяет. И она очень непубличная личность.

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Мелания Трамп известна по всему миру, как бывшая модель, жена Дональда Трампа и теперь уже дважды первая леди США. Но вот про ее сестру Инес известно крайне мало. И это притом, что Мелания называет ее своим "путеводным светом и вдохновением". Кто такая Инес Кнаусс, которая уже двадцать лет успешно скрывается от папарацци, пишет Daily Mail.

"Инес Кнаусс и отец, вероятно, являются двумя людьми, которым Мелания доверяет больше всего", — рассказал источник, близкий к первой леди.

Это женщина, которую Мелания Трамп называет своим "путеводным светом и вдохновением", которая была рядом с ней на протяжении десятилетий, однако ее не фотографировали на публике уже двадцать лет.

"Я встречалась с… Инес, но даже под угрозой смерти я не смогла ничего о ней вспомнить", — рассказала бывшая помощница Мелании Стефани Уинстон-Волкофф.

Что известно о Инес Кнаус, старшей сестре Мелании Трамп

56-летняя Кнаусс, которая старше Мелании на два года, лишь изредка появлялась на страницах газет. Ее не было на фотографиях ни на похоронах ее матери Амалии в январе прошлого года, ни на первой инаугурации ее зятя Дональда.

Мелания Трамп, Инес Кнаусс и Одри Грасс, глава благотворительного фонда Фото: Getty Images

Мелания упоминает свою сестру по имени 30 раз в книге своих мемуаров, которая была опубликована в июле 2024 года. Она описывает Инес, как "внушающую благоговение" и говорит о тесной связи, которая возникла у них еще в детстве и только укрепилась, когда сестры выросли.

На свадьбе Мелании и Дональда в 2005 году Инес Кнаусс была подружкой невесты.

Инес Кнаусс на свадьбе Мелании с Дональдом Трампом Фото: Instagram inesknauss2018

Именно там итальянский дизайнер Луиза Бонаккорси впервые встретила Инес Кнаусс. На второй встрече в Нью-Йорке Бонаккорси, которая дружит с Меланией уже 25 лет, сказала, что нашла Кнаусс "действительно милой… и да, она была очень скрытной".

Несколько иное впечатление сложилось у Але де Бассвилля, парижского фотографа, который снимал Меланию для французского мужского журнала в середине 1990-х годов, когда будущая первая леди жила в Нью-Йорке.

Он познакомился с Инес, когда она пыталась пробиться в индустрию моды. "Инес не была похожа на других девушек, которых вы там встречали, которые ведут себя как королевы. Она была очень вежливой и очень мягкой", — рассказывал он в 2017 году.

Инес Кнаусс на свадьбе Мелании с Дональдом Трампом Фото: Instagram inesknauss2018

Бывшая старшая помощница Мелании Трамп Стефани Уинстон-Волкофф, которая помогала спланировать первую инаугурацию Трампа вспоминала, что Инес "домоседка".

"Она так редко появляется на публике, что многие удивляются, узнав, что у Мелании вообще есть сестра", — рассказывала Стефани.

Несмотря на скромную известность Инес Кнаусс, у нее, судя по всему, есть несколько активных аккаунтов в социальных сетях.

Фото Мелании 1998 года, опубликованное на вероятном аккаунте ее сестры Инес

Аккаунт X, предположительно принадлежащий Инес Кнаусс, опубликовал 8 декабря 2023 года фотографию Бэррона Трампа с Дональдом и Меланией Трамп.

Профиль на Facebook, принадлежащий Кнаусс, сопровождается официальной страницей Мелании на Facebook, на которой размещены детские фотографии сестер.

В аккаунте также размещены фотографии племянника Кнаусс, Бэррона. Еще один необычный пост от декабря 2024 года якобы демонстрирует электронное письмо, отправленное Инес ее сестрой в 2009 году, в котором Мелания просит помочь ей заполнить анкету из начальной школы Бэррона, в которой требуется указать его сильные стороны и потребности.

В электронном письме Инес Кнаусс отвечает длинным перечислением навыков и качеств Баррона, заявляя, что он "гениальный, универсально уникальный, коммуникабельный, активный, совершенный".

Адвокат по иммиграционным делам Майкл Уайлдс знает и Инес Кнаусс, и Меланию Трамп уже много лет. Он рассказал журналистам, что Инес преданная сестра и тетя. Она нанимала его для подачи ее заявлений на временные рабочие визы и в конечном итоге на ее Green Card.

Фото Инес Кнаусс с Дональдом Трампом

Неизвестно, когда Кнаусс окончательно обосновалась в Нью-Йорке, но с 2015 года она живет в квартире, стоимостью предположительно 1,5 миллиона долларов, принадлежащей трастовому фонду Дональда Дж. Трампа.

Здание также является собственностью Трампа, которую застройщик купил за 115 миллионов долларов в 2001 году, а затем отремонтировал, вложив дополнительные 100 миллионов долларов.

Роскошный небоскреб 1920-х годов с эффектным вестибюлем с деревянными панелями и мраморными полами был домом для старшей дочери Трампа, Иванки, 43 года, и ее мужа Джареда Кушнера, 44 года, до того, как пара переехала в Вашингтон в 2021 году. Сейчас они живут в Майами.

Инес также, судя по всему, проводит много времени в Палм-Бич и часто бывает на курорте Трампа Мар-а-Лаго. Без сомнения, ее сегодняшняя жизнь — это целый мир, далекий от ее идиллического детства в Словении. Она и Мелания выросли в маленьком городке Севница на берегу реки Сава на востоке страны. Их мать, Амалия, была модельером в модной компании, а отец, Виктор, торговал автозапчастями. Несмотря на их относительно скромные занятия, пара могла позволить себе нанять частную няню для ухода за своими дочерьми.

Детское фото Инес и Мелании Кнаусс Фото: Instagram inesknauss2018

По воспоминаниям Мелании, их няня пекла им вкусные пироги, отец научил их играть в теннис, и они преуспевали в школе. В 15 лет Инес поступила в среднюю школу дизайна и фотографии в столице Любляне и жила в квартире, которую ей купили родители.

Вспоминая то время, Мелания написала: "Инес была для меня больше, чем просто сестрой; она была путеводной звездой, которая освещала мой путь и вдохновляла меня стремиться к звездам". Именно Инес подсказала Мелании принять участие в словенском конкурсе моделей под названием "Образ года", организованном журналом Jana. Победительница получала контракт с Metropolitan Model Agency, престижным парижским агентством. Мелания заняла второе место и заключила контракт с миланским агентством RVR.

После смерти матери именно Инес, как ожидается, станет доверенным лицом Мелании. Побудит ли это старшую сестру первой леди вести более публичную жизнь, пока неизвестно.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какой наряд выбрала Мелания Трамп для инаугурации своего мужа в Вашингтоне.