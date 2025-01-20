Найближчий друг: що відомо про таємну сестру Меланії Трамп, яку не бачили 20 років

Інес Кнаусс є однією з небагатьох, якій перша леді США повністю довіряє. І вона дуже непублічна особистість.

Related video

Меланія Трамп відома в усьому світі, як колишня модель, дружина Дональда Трампа і тепер уже двічі перша леді США. Але ось про її сестру Інес відомо вкрай мало. І це при тому, що Меланія називає її своїм "дороговказним світлом і натхненням". Хто така Інес Кнаусс, яка вже двадцять років успішно ховається від папараці, пише Daily Mail.

"Інес Кнаусс і батько, ймовірно, є двома людьми, яким Меланія довіряє найбільше", — розповіло джерело, близьке до першої леді.

Це жінка, яку Меланія Трамп називає своїм "дороговказним світлом і натхненням", яка була поруч із нею впродовж десятиліть, проте її не фотографували на публіці вже двадцять років.

"Я зустрічалася з... Інес, але навіть під загрозою смерті я не змогла нічого про неї згадати", — розповіла колишня помічниця Меланії Стефані Вінстон-Волкофф.

Що відомо про Інес Кнаус, старшу сестру Меланії Трамп

56-річна Кнаусс, яка старша за Меланію на два роки, лише зрідка з'являлася на сторінках газет. Її не було на фотографіях ні на похороні її матері Амалії в січні минулого року, ні на першій інавгурації її зятя Дональда.

Меланія Трамп, Інес Кнаусс та Одрі Грасс, голова благодійного фонду Фото: Getty Images

Меланія згадує свою сестру на ім'я 30 разів у книзі своїх мемуарів, яка була опублікована в липні 2024 року. Вона описує Інес, як таку, що "вселяє благоговіння", і говорить про тісний зв'язок, який виник у них ще в дитинстві і тільки зміцнився, коли сестри виросли.

На весіллі Меланії і Дональда 2005 року Інес Кнаусс була подружкою нареченої.

Інес Кнаусс на весіллі Меланії з Дональдом Трампом Фото: Instagram inesknauss2018

Саме там італійський дизайнер Луїза Бонаккорсі вперше зустріла Інес Кнаусс. На другій зустрічі в Нью-Йорку Бонаккорсі, яка дружить з Меланією вже 25 років, сказала, що знайшла Кнаусс "справді милою... і так, вона була дуже потайливою".

Дещо інше враження склалося у Але де Бассвілля, паризького фотографа, який знімав Меланію для французького чоловічого журналу в середині 1990-х років, коли майбутня перша леді жила в Нью-Йорку.

Він познайомився з Інес, коли вона намагалася пробитися в індустрію моди. "Інес не була схожа на інших дівчат, яких ви там зустрічали, які поводяться як королеви. Вона була дуже ввічливою і дуже м'якою", — розповідав він 2017 року.

Інес Кнаусс на весіллі Меланії з Дональдом Трампом Фото: Instagram inesknauss2018

Колишня старша помічниця Меланії Трамп Стефані Вінстон-Волкофф, яка допомагала спланувати першу інавгурацію Трампа, згадувала, що Інес "домосідка".

"Вона так рідко з'являється на публіці, що багато хто дивується, дізнавшись, що у Меланії взагалі є сестра", — розповідала Стефані.

Попри скромну популярність Інес Кнаусс, у неї, судячи з усього, є кілька активних акаунтів у соціальних мережах.

Фото Меланії 1998 року, опубліковане на ймовірному акаунті її сестри Інес

Акаунт X, який імовірно належить Інес Кнаусс, опублікував 8 грудня 2023 року фотографію Беррона Трампа з Дональдом і Меланією Трамп.

Профіль на Facebook, що належить Кнаусс, супроводжується офіційною сторінкою Меланії на Facebook, на якій розміщені дитячі фотографії сестер.

В акаунті також розміщені фотографії племінника Кнаусс, Беррона. Ще один незвичайний пост від грудня 2024 року нібито демонструє електронний лист, надісланий Інес її сестрою 2009 року, в якому Меланія просить допомогти їй заповнити анкету з початкової школи Беррона, в якій потрібно вказати його сильні сторони і потреби.

В електронному листі Інес Кнаусс відповідає довгим перерахуванням навичок і якостей Баррона, заявляючи, що він "геніальний, універсально унікальний, комунікабельний, активний, досконалий".

Адвокат з імміграційних справ Майкл Вайлдс знає і Інес Кнаусс, і Меланію Трамп уже багато років. Він розповів журналістам, що Інес віддана сестра і тітка. Вона наймала його для подачі її заяв на тимчасові робочі візи і в кінцевому підсумку на її Green Card.

Фото Інес Кнаусс із Дональдом Трампом

Невідомо, коли Кнаусс остаточно влаштувалася в Нью-Йорку, але з 2015 року вона живе у квартирі вартістю, ймовірно, 1,5 мільйона доларів, що належить трастовому фонду Дональда Дж. Трампа.

Будівля також є власністю Трампа, яку забудовник купив за 115 мільйонів доларів 2001 року, а потім відремонтував, вклавши додаткові 100 мільйонів доларів.

Розкішний хмарочос 1920-х років з ефектним вестибюлем із дерев'яними панелями та мармуровими підлогами був домівкою для старшої доньки Трампа, Іванки, 43 роки, та її чоловіка Джареда Кушнера, 44 роки, до того, як пара переїхала до Вашингтона 2021 року. Зараз вони живуть у Маямі.

Інес також, судячи з усього, проводить багато часу в Палм-Біч і часто буває на курорті Трампа Мар-а-Лаго. Без сумніву, її сьогоднішнє життя — це цілий світ, далекий від її ідилічного дитинства в Словенії. Вона і Меланія виросли в маленькому містечку Севніца на березі річки Сава на сході країни. Їхня мати, Амалія, була модельєром у модній компанії, а батько, Віктор, торгував автозапчастинами. Попри їхні відносно скромні заняття, пара могла дозволити собі найняти приватну няню для догляду за своїми доньками.

Дитяче фото Інес і Меланії Кнаусс Фото: Instagram inesknauss2018

За спогадами Меланії, їхня няня пекла їм смачні пироги, батько навчив їх грати в теніс, і вони досягали успіху в школі. У 15 років Інес вступила до середньої школи дизайну і фотографії в столиці Любляні і жила у квартирі, яку їй купили батьки.

Згадуючи той час, Меланія написала: "Інес була для мене більше, ніж просто сестрою; вона була дороговказною зіркою, яка освітлювала мій шлях і надихала мене прагнути до зірок". Саме Інес підказала Меланії взяти участь у словенському конкурсі моделей під назвою "Образ року", організованому журналом Jana. Переможниця отримувала контракт з Metropolitan Model Agency, престижним паризьким агентством. Меланія посіла друге місце і уклала контракт з міланським агентством RVR.

Після смерті матері саме Інес, як очікується, стане довіреною особою Меланії. Чи спонукає це старшу сестру першої леді вести більш публічне життя, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яке вбрання обрала Меланія Трамп для інавгурації свого чоловіка у Вашингтоні.