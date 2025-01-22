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Стиль жизни

22 января 2025 года: апостола Тимофея - что сегодня нельзя делать

Фото: Вікіпедія

Сегодня нельзя рассказывать свои сны, играть в азартные игры и сквернословить. Солнце светит ярко в полдень — ждите раннюю весну.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет. Тимофей пытался остановить еретиков и их обряды, за что идолопоклонники убили его камнями в Эфесе во время празднования языческого праздника.

Также 22 января — День Соборности Украины.

Что нельзя делать 22 января:

  • рассказывать про сны, которые приснились в ночь на 22 января;
  • играть в азартные игры;
  • сквернословить;
  • применять физическую силу к кому-либо.

Народные приметы и поверья:

  • сильный мороз и вспотевшие рамы — к потеплению;
  • солнце светит ярко в полдень — ждите раннюю весну;
  • если сегодня метель — такой будет вся неделя;
  • снегопад — к хорошему урожаю.

День ангела празднуют:

Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макарий, Николай, Петр, Тимофей и Яков.

А также в этот день:

1918 год — Украинская Центральная рада своим IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики;

1919 год — "Акт объединения УНР и ЗУНР": торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2025 года