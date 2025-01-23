Антонина Хижняк в черном кожаном платье появилась на допремьерном показе фильма "Когда ты выйдешь замуж?"

Актриса Антонина Хижняк поразила стильным и одновременно соблазнительным образом на допремьерном показе украинской романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?" в Киеве. Звезда выбрала черное кожаное платье от украинского бренда GEPUR, которое подчеркнуло ее изящный силуэт, а дополнила образ минималистичными аксессуарами и классическими туфельками-лодочками.

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В Киеве состоялся допремьерный показ украинской романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?", на котором звезды кино и шоу-бизнеса продемонстрировали свои стильные образы. Среди гостей события была и актриса Антонина Хижняк, которая очаровала публику изящным и одновременно соблазнительным нарядом.

Для мероприятия Антонина выбрала черное кожаное платье от украинского бренда GEPUR. Модель миди из мягкой и пластичной экокожи на замшевой подкладке идеально подчеркнула ее силуэт. Платье на тонких бретелях имело высокие разрезы на молнии и застегивалось на скрытую молнию в центральном шве спинки.

Тарас Цимбалюк и Тоня Хижняк Фото: David Neparidze

Свой элегантный лук актриса дополнила черными туфлями-лодочками, которые гармонично сочетались со стилем платья. Волосы она оставила распущенными, выбрав легкий вечерний макияж в естественных оттенках. Завершающим штрихом стал изысканный аксессуар — едва заметная подвеска с жемчужиной.

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк появились на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

Кроме этого, Фокус писал, что стилистка высказалась о платье Наталки Денисенко на премьере "Когда ты выйдешь замуж?"