"Образ просто "кричит"": стилист высказалась о платье Наталки Денисенко на премьере "Когда ты выйдешь замуж?"

Персональный стилист Яна Ткаченко прокомментировала образ актрисы Наталки Денисенко, который она выбрала для допремьерного показа украинской романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?" в Киеве.

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Наталка Денисенко, которая исполнила главную роль в фильме Алексея Комаровского, появилась на показе фильма в белоснежном платье с полупрозрачным корсетом, высоким разрезом и драпировкой. Этот смелый и одновременно изящный образ вызвал активное обсуждение среди гостей мероприятия и пользователей соцсетей. Специально для Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко прокомментировала внешний вид актрисы.

Фильм, в котором актриса играет директора арт-галереи, исследует тему брака и поиска собственной идентичности. Поэтому выбор эффектного наряда стал не только модным решением, но и визуальной аллюзией на основную идею картины. Известно, что платье было создано дизайн-студией Polozova Studio, а стиль завершила стилист Анна, которая работает со многими украинскими знаменитостями.

Яна Ткаченко отметила, что он определенно привлекает внимание и соответствует статусу события. Основной акцент платья — прозрачный корсет с изысканными деталями, что добавляет современности и соблазнительности, а высокий разрез и легкая ткань создают драматический эффект. Белый цвет напоминает свадебный наряд, символизируя чистоту и невинность.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

"Платье Натальи Денисенко выглядит эффектно и соответствует статусу события. Основным акцентом является прозамзорный корсет с изысканными деталями, что придает образу сексуальности и современности. Разрез на платье и легкая ткань создают драматический эффект и подчеркивают женственность. Белый цвет символизирует чистоту и дает отсылку к наряду невесты на свадьбу. Однако количество открытого тела, прозрачность ткани создает довольно откровенный эффект, который не каждый воспримет положительно. Поэтому неудивительно, что так много разговоров об этом платье. Важно отметить, что платье прекрасно подчеркивает фигуру актрисы и гармонично сочетается с аксессуарами: минималистичным клатчем и белыми туфлями. Этот смелый выбор я бы вряд ли назвала стильным. Образ просто "кричит" о себе и не может быть не замеченным", — отметила эксперт.

Такой образ невозможно не заметить, и, по мнению эксперта, он скорее направлен на создание информационного повода и резонанса, чем на изысканную элегантность. В то же время если Наталка Денисенко уверенно несет этот лук, то он может стать эффективным инструментом для привлечения внимания к фильму и ее личности.

Алексей Комаровский и Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

"Обычно, такие образы создают для привлечения внимания, чтобы навсегда врезаться в память. И если звезда уверенно его несет, а на это будет похоже, то такой инфоповод может сработать и принести звезде нужное внимание и огласку", — резюмировала Яна Ткаченко.

Напомним, что украинская романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" выходит в прокат 23 января.

Напомним, ранее мы писали, об эксклюзивноминтервью для Фокуса с Натальей Денисенко в котором она рассказала о семье, творчестве и поддержке ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что 35-летняя Наталка Денисенко поделилась откровенными фото.