"Образ просто "кричить"": стилістка висловилася про сукню Наталки Денисенко на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж?"

Персональна стилістка Яна Ткаченко прокоментувала образ акторки Наталки Денисенко, який вона обрала для допрем'єрного показу української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?" у Києві.

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Наталка Денисенко, яка виконала головну роль у фільмі Олексія Комаровського, з'явилася на показі фільму у білосніжній сукні з напівпрозорим корсетом, високим розрізом та драпіруванням. Цей сміливий і водночас витончений образ викликав активне обговорення серед гостей заходу та користувачів соцмереж. Спеціально для Фокусу персональна стилістка Яна Ткаченко прокоментувала зовнішній вигляд акторки.

Фільм, у якому акторка грає директорку арт-галереї, досліджує тему шлюбу та пошуку власної ідентичності. Тож вибір ефектного вбрання став не лише модним рішенням, а й візуальною алюзією на основну ідею картини. Відомо, що сукня була створена дизайн-студією Polozova Studio, а стиль завершила стилістка Анна, яка працює з багатьма українськими знаменитостями.

Яна Ткаченко зазначила, що він безперечно привертає увагу та відповідає статусу події. Основний акцент сукні – прозорий корсет із вишуканими деталями, що додає сучасності та спокусливості, а високий розріз і легка тканина створюють драматичний ефект. Білий колір нагадує весільне вбрання, символізуючи чистоту та невинність.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

"Сукня Наталки Денисенко виглядає ефектно та відповідає статусу події. Основним акцентом є прозамзорий корсет із вишуканими деталями, що додає образу сексуальності та сучасності. Розріз на сукні та легка тканина створюють драматичний ефект і підкреслюють жіночність. Білий колір символізує чистоту і дає відсилку до вбрання нареченої на весілля. Однак кількість відкритого тіла, прозорість тканини створює доволі відвертий ефект, який не кожен сприйме позитивно. Тому не дивно, що так багато розмов щодо цієї сукні. Важливо зазначити, що сукня чудово підкреслює фігуру акторки та гармонійно поєднується з аксесуарами: мінімалістичним клатчем і білими туфлями. Цей сміливий вибір я б навряд чи назвала стильним. Образ просто "кричить" про себе і не може бути не поміченим", — зазначила експертка.

Такий образ неможливо не помітити, і, на думку експертки, він радше спрямований на створення інформаційного приводу та резонансу, аніж на вишукану елегантність. Водночас якщо Наталка Денисенко впевнено несе цей лук, то він може стати ефективним інструментом для привернення уваги до фільму та її особистості.

Олексій Комаровський та Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

"Зазвичай, такі образи створюють для привернення уваги, щоб назавжди врізатися в памʼять. І якщо зірка впевнено його несе, а на це буде схоже, то такий інфо привід може спрацювати і принести зірці потрібну увагу та розголос", — резюмувала Яна Ткаченко.

Нагадаємо, що українська романтична комедія "Коли ти вийдеш заміж?" виходить у прокат 23 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, про ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу з Наталкою Денисенко в якому вона розповіла про родину, творчість та підтримку ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що 35-річна Наталка Денисенко поділилася відвертими фото.