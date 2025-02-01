Сотни миллионов долларов: топ-10 самых дорогих сериалов в истории

В последние годы стриминговые сервисы ведут рьяную борьбу за сердце зрителя, не щадя сил и бюджетов.

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Сериалы уже давно стали полноценными конкурентами полного метра, и зачастую их бюджет превышает стоимость создания художественного фильма продолжительностью в 1,5-2 часа. Огромное внимание уделяется не только сценарию, актерскому составу, но и спецэффектам, что стоит очень немалых денег. Ресурс Price Runner собрал 10 сериалов, которые являются самыми дорогими телешоу из когда-либо созданных.

"Властелин колец: Кольца власти" – $58 млн за эпизод

Популярная трилогия Дж. Р. Р. Толкина стала одним из крупнейших коммерческих и критических успехов в мире кино благодаря любимой экранизации Питера Джексона в 2001 году. Производство также было одним из самых дорогостоящих за все время. Поэтому неудивительно, что на волне успеха Amazon Prime Video решил адаптировать популярное произведение в сериал, не пожалев денег на создание телешоу, которое исследовало мир Средиземья и его истории за пределами "Властелина колец" и "Хоббита".

Первый сезон сериала "Властелин колец: Кольца власти" вышел в 2022 году, и в один и тот же день его посмотрели 25 миллионов человек, что стало крупнейшей премьерой Amazon на сегодняшний день. Это больше, чем в день выхода Игры престолов HBO, несмотря на то, что аудитория значительно выросла за 8 сезонов. Бюджет сериала оценивается примерно в $465 млн только за первый сезон (не говоря уже о том, что Amazon выиграл тендерную войну за права на шоу, заплатив $250 млн.

Для сравнения, очень успешная трилогия "Властелин колец", производство которой началось в 1999 году стоила $281 млн, что в 2020 году составило бы $436 мллн, и это меньше, чем у одного сезона "Кольца власти". Продолжительность "Властелина колец" составляет 11 часов 26 минут, что обходится им в $38,4 млн в час. Для "Кольца власти" с продолжительностью 9 часов 17 минут это обходится в $50,1 миллиона долларов в час.

"Очень странные дела" – $30 млн за эпизод

Благодаря широкому использованию CGI и фантастических декораций четвертый сезон "Очень странных дел" обошелся Netflix в $30 млн за эпизод. Это огромный скачок по сравнению с предполагаемым бюджетом первого сезона в $6 млн за эпизод, бюджетом второго сезона в $8 млн за эпизод и бюджетом третьего сезона менее $10 млн за эпизод. Бюджет пятого сезона еще не озвучен, но предполагается, что он составит $250-$300 млн.

Таким образом, "Очень странные дела" – не только один из лучших оригинальных сериалов сервиса, но и самый дорогой сериал.

Сериал "Marvel" – $25 млн за эпизод

Disney+ направляет все свои усилия на потоковую передачу. MCU (Marvel Cinematic Universe) демонстрирует невероятный успех, нетрудно понять, почему. В этот самый момент уже доступно несколько шоу, и длинная очередь ждет выхода. Бюджеты говорят об амбициях Disney, а также о популярности шоу. Большинство сериалов Marvel, как правило, обходятся примерно в $140-$150 млн за сезон. Это та самая золотая середина, которую Marvel стремилась достичь с такими проектами, как "Локи", "Лунный рыцарь", "Соколиный глаз", "Мисс Марвел" и "Сокол и Зимний солдат". Самым дорогим проектом пока что остается "Это все Агата". На производство шоу ушло $225 млн.

"Тихий океан" – $20-21 млн за эпизод

Мини-сериал Стивена Спилберга и Тома Хэнкса 2010 года по-прежнему удерживает позицию одного из самых дорогих проектов на сегодняшний день и самого дорогого шоу, когда-либо созданного HBO, даже спустя 11 лет после его выхода. С бюджетов в $217 млн он превзошел такие фавориты сервиса как "Игра престолов" и "Game of Thrones и "Братья по оружию". Эпические сцены боев Второй мировой войны в Тихом океане частично ответственны за внушительный бюджет. Кстати, изначально на съемки планировалось потратить $100 млн. Хотя при съемках применялись некоторые инициативы по сокращению расходов (например, неизвестные актеры, которым платили в два или три раза больше, чем Гильдия киноактеров США в день), реалистичные аспекты костюмов, локаций и реквизита привели к резкому росту расходов.

"Дом Дракона" – $20 млн

Действие 10-серийного сериала "Дом Дракона" происходит за два столетия до событий "Игры престолов" и сосредоточено вокруг Дома Таргариенов и гражданской войны, известной как Танец драконов. Хотя новый релиз умудряется превзойти своего предшественника по бюджету, продюсеры хвастаются тем, как им удалось сохранить низкие расходы, несмотря на обширную компьютерную графику драконов, которую нужно учитывать.

Для сравнения, "Игра престолов" обошлась HBO примерно в $100 млн за сезон. Стоимость эпизода в первом сезоне составляла около $6 млн, а в восьмом и последнем сезоне выросла до $15 млн.

"Утреннее шоу" – $17,5 млн за эпизод

Apple TV+ приложил все усилия, чтобы получить часть золотой жилы потокового вещания телешоу, когда выпустил свой сервис вместе со своим флагманским сериалом "Утреннее шоу" в 2019 году. Звездный проект, в котором, среди прочего, были Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррелл в главных ролях, предусматривал соответствующие гонорары. Если второй сезон стоил $15 млн за эпизод, то в третьем сезоне эта цифра выросла до $17,5 млн. Первых два сезона обошлись стриминговому сервису в $300 млн, а Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон получали по $1,25 млн за эпизод.

"Игра престолов" – $15 млн за эпизод

Неудивительно, что у одного из самых популярных шоу в истории телевидения был довольно большой ценник. С огромным постоянным актерским составом, тысячами статистов, труднодоступными и визуально ошеломляющими местами съемок, а также тремя очень реалистичными драконами неудивительно, что для воплощения книг Г. Р. Р. Мартина потребовался большой бюджет. В восьми сезонах "Игры престолов" было 73 эпизода, в которых участвовало 566 персонажей. Согласно отчету Finance Monthly, HBO инвестировала около $1,095 млрд в производство сериала, и восьмой сезон сстал самым дорогим в пересчете за эпизод.

"Мандалорец" – $15 млн за эпизод

Раскрученный и любимый многими сериал "Звездные войны" на Disney+ покорил мир и Интернет. С потрясающими спецэффектами и впечатляющими визуальными эффектами, как Disney мог не раскошелиться. Говорят, что Baby Yoda (или Grogu) стоил $5 миллионов долларов только на CGI-историю. Производство одного сезона "Мандалорца" обходится в $120 млн(по данным IGN). Учитывая, что "Книга Бобы Фетта" и "Мандалорец" имеют много общих производственных проблем – съемки в Томе, создание десятков костюмов мандалорцев, практические эффекты и т. д. Вполне логично, что эти шоу будут иметь схожие бюджеты.

"Видеть" – $15 млн за эпизод

Постапокалиптический фантастический сериал с участием Джейсона Момоа в главной роли, рассказывающий о будущем, где оставшиеся люди слепы, в целом потянул на $240 млн за два сезона. Режиссер Френсис Лоуренс, прежде чем начать работу над "Видеть", снял три из четырех фильмов "Голодные игры": "Возьми огонь", "Голодные игры: Сойка-пересмешница — часть 1" и "Голодные игры: Сойка-пересмешница — часть 2." Три фильма "Голодные игры" Лоуренса собрали $2,2 миллиарда долларов по всему миру.

"Скорая помощь" — $13 млн за эпизод

Телешоу NBC с впечатляющими 15 сезонами за плечами доминировало на телеэкранах с 1994 по 2009 год, в нем участвовал, среди прочего, Джордж Клуни, у которого был большой прорыв в шоу и начало его голливудской славы. Это, наряду с невероятно популярным шоу, привело к все большему и большему бюджету на каждый сезон. Даже Квентин Тарантино появился там в качестве приглашенного режиссера. Сериал, который останется культовым для всех, кто следил за ним в 90-х и начале 2000-х годов.

С 4 по 6 сезоны "Скорая помощь" стоила рекордные $13 млн за эпизод. TNT также заплатил рекордную цену в $1 млн за эпизод за четыре года повторов сериала в течение этого времени. Стоимость первых трех сезонов составила $2 млн за эпизод, а сезоны с 7 по 9 стоили $8 млн за эпизод.

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