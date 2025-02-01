Сотні мільйонів доларів: топ-10 найдорожчих серіалів в історії

Останніми роками стримінгові сервіси ведуть завзяту боротьбу за серце глядача, не шкодуючи сил і бюджетів.

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Серіали вже давно стали повноцінними конкурентами повного метра, і часто їхній бюджет перевищує вартість створення художнього фільму тривалістю в 1,5-2 години. Величезну увагу приділяють не тільки сценарію, акторському складу, а й спецефектам, що коштує дуже чималих грошей. Ресурс Price Runner зібрав 10 серіалів, які є найдорожчими телешоу з коли-небудь створених.

"Володар перснів: Персні влади" – $58 млн за епізод

Популярна трилогія Дж. Р. Р. Толкіна стала одним із найбільших комерційних і критичних успіхів у світі кіно завдяки улюбленій екранізації Пітера Джексона 2001 року. Виробництво також було одним із найдорожчих за весь час. Тож не дивно, що на хвилі успіху Amazon Prime Video вирішив адаптувати популярний твір на серіал, не пошкодувавши грошей на створення телешоу, що досліджувало б світ Середзем'я та його історії поза межами "Володаря перснів" і "Гоббіта".

Перший сезон серіалу "Володар перснів: Персні влади" вийшов у 2022 році, і за один день його подивилися 25 мільйонів осіб, що стало найбільшою прем'єрою Amazon на сьогоднішній день. Це більше, ніж у день виходу "Гри престолів" HBO, незважаючи на те, що аудиторія значно зросла за 8 сезонів. Бюджет серіалу оцінюють приблизно в $465 млн тільки за перший сезон (не кажучи вже про те, що Amazon виграв тендерну війну за права на шоу, заплативши $250 млн).

Для порівняння, дуже успішна трилогія "Володар перснів", виробництво якої розпочалося 1999 року, коштувала $281 млн, що 2020 року становило б $436 млн, і це менше, ніж в одного сезону "Персні влади". Тривалість "Володаря перснів" становить 11 годин 26 хвилин, що обходиться їм у $38,4 млн на годину. Для "Персня влади" з тривалістю 9 годин 17 хвилин це обходиться в $50,1 мільйона доларів на годину.

"Дивні дива" – $30 млн за епізод

Завдяки широкому використанню CGI і фантастичних декорацій четвертий сезон "Дивних див" обійшовся Netflix у $30 млн за епізод. Це величезний стрибок порівняно з передбачуваним бюджетом першого сезону в $6 млн за епізод, бюджетом другого сезону в $8 млн за епізод і бюджетом третього сезону менше $10 млн за епізод. Бюджет п'ятого сезону ще не озвучено, але передбачається, що він становитиме $250-$300 млн.

Таким чином, "Дивні дива" – не тільки один із найкращих оригінальних серіалів сервісу, а й найдорожчий.

Серіал "Marvel" – $25 млн за епізод

Disney+ спрямовує всі свої зусилля на потокову передачу. MCU (Marvel Cinematic Universe) демонструє неймовірний успіх, неважко зрозуміти, чому. У цей самий момент уже доступно кілька шоу, і довга черга чекає на вихід. Бюджети говорять про амбіції Disney, а також про популярність шоу. Більшість серіалів Marvel, як правило, обходяться приблизно в $140-$150 млн за сезон. Це та сама золота середина, яку Marvel прагнула досягти з такими проектами, як "Локі", "Місячний лицар", "Соколине око", "Міс Марвел" і "Сокіл і Зимовий солдат". Найдорожчим проєктом поки що залишається "Це все Агата". На виробництво шоу пішло $225 млн.

"Тихий океан" – $20-21 млн за епізод

Міні-серіал Стівена Спілберга і Тома Генкса 2010 року, як і раніше, утримує позицію одного з найдорожчих проектів на сьогоднішній день і найдорожчого шоу, коли-небудь створеного HBO, навіть через 11 років після його виходу. З бюджетом у $217 млн він перевершив такі фаворити сервісу, як "Гра престолів", "Game of Thrones і "Брати по зброї". Епічні сцени боїв Другої світової війни в Тихому океані частково відповідальні за значний бюджет. До речі, спочатку на зйомки планувалося витратити $100 млн. Хоча під час зйомок застосовували деякі ініціативи зі скорочення витрат (наприклад, невідомі актори, яким платили вдвічі або втричі більше, ніж Гільдія кіноакторів США за день), реалістичні аспекти костюмів, локацій і реквізиту призвели до різкого зростання витрат.

"Дім Дракона" – $20 млн

Дія 10-серійного серіалу "Дім Дракона" відбувається за два століття до подій "Гри престолів" і зосереджена навколо Будинку Таргарієнів і громадянської війни, відомої як "Танець драконів". Хоча новий реліз примудряється перевершити свого попередника за бюджетом, продюсери хваляться тим, як їм вдалося зберегти низькі витрати, незважаючи на велику комп'ютерну графіку драконів, на яку потрібно зважати.

Для порівняння, "Гра престолів" обійшлася HBO приблизно в $100 млн за сезон. Вартість епізоду в першому сезоні становила близько $6 млн, а у восьмому й останньому сезоні зросла до $15 млн.

"Ранкове шоу" – $17,5 млн за епізод

Apple TV+ доклав усіх зусиль, щоб отримати частину золотої жили потокового мовлення телешоу, коли випустив свій сервіс разом зі своїм флагманським серіалом "Ранкове шоу" у 2019 році. Зірковий проєкт, у якому, серед іншого, були Дженніфер Еністон, Різ Візерспун і Стів Каррелл у головних ролях, передбачав відповідні гонорари. Якщо другий сезон коштував $15 млн за епізод, то в третьому сезоні ця цифра зросла до $17,5 млн. Перших два сезони коштували стримінговому сервісу $300 млн, а Різ Візерспун і Дженніфер Еністон отримували по $1,25 млн за епізод.

"Гра престолів" – $15 млн за епізод

Не дивно, що в одного з найпопулярніших шоу в історії телебачення був досить великий цінник. З величезним постійним акторським складом, тисячами статистів, важкодоступними і візуально приголомшливими місцями зйомок, а також трьома дуже реалістичними драконами, не дивно, що для втілення книжок Р. Р. Р. Мартіна знадобився великий бюджет. У восьми сезонах "Гри престолів" було 73 епізоди, в яких брало участь 566 персонажів. Згідно зі звітом Finance Monthly, HBO інвестувала близько $1,095 млрд у виробництво серіалу, і восьмий сезон став найдорожчим у перерахунку за епізод.

"Мандалорець" – $15 млн за епізод

Розкручений і улюблений багатьма серіал "Зоряні війни" на Disney+ підкорив світ та Інтернет. З приголомшливими спецефектами і вражаючими візуальними ефектами, як Disney міг не розщедритися. Кажуть, що Baby Yoda (або Grogu) коштував $5 мільйонів доларів тільки на CGI-історію. Виробництво одного сезону "Мандалорця" обходиться в $120 млн (за даними IGN). З огляду на те, що "Книга Боби Фетта" і "Мандалорець" мають багато спільних виробничих проблем – зйомки в Томі, створення десятків костюмів мандалорців, практичні ефекти тощо. Цілком логічно, що ці шоу матимуть схожі бюджети.

"Бачити" – $15 млн за епізод

Постапокаліптичний фантастичний серіал за участю Джейсона Момоа в головній ролі, що розповідає про майбутнє, де люди, які залишилися, сліпі, загалом потягнув на $240 млн за два сезони. Режисер Френсіс Лоуренс, перш ніж почати роботу над "Бачити", зняв три з чотирьох фільмів "Голодні ігри": "Візьми вогонь", "Голодні ігри: Сойка-пересмішниця – частина 1" і "Голодні ігри: Сойка-пересмішниця – частина 2." Три фільми "Голодні ігри" Лоуренса зібрали $2,2 мільярда доларів по всьому світу.

"Швидка допомога" – $13 млн за епізод

Телешоу NBC з вражаючими 15 сезонами за плечима домінувало на телеекранах з 1994 до 2009 року, у ньому брав участь, серед іншого, Джордж Клуні, у якого був великий прорив у шоу і початок його голлівудської слави. Це, поряд із неймовірно популярним шоу, призвело до дедалі більшого і більшого бюджету на кожен сезон. Навіть Квентін Тарантіно з'явився там як запрошений режисер. Серіал, який залишиться культовим для всіх, хто стежив за ним у 90-х і на початку 2000-х років.

З 4 по 6 сезони "Швидка допомога" коштувала рекордні $13 млн за епізод. TNT також заплатив рекордну ціну в $1 млн за епізод за чотири роки повторів серіалу протягом цього часу. Вартість перших трьох сезонів становила $2 млн за епізод, а сезони з 7 по 9 коштували $8 млн за епізод.

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