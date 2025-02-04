Премьеры 2025: что посмотреть с 4 по 10 февраля

Каждый из пяти фильмов удовлетворит поклонников самых разнообразных жанров, начиная от анимации и заканчивая драмой на реальных событиях.

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Стриминговые платформы для многих уже давно заменили кинотеатры и, борясь за каждого зрителя, предлагают все больше захватывающего контента. Поскольку конкуренция между сервисами нешуточная, пользователям часто сложно сориентироваться в достойных новинках в сфере киноиндустрии. Tom's Guide предлагает пятерку интересных фильмов, премьера которых состоится на этой неделе. Из перечня, приведенного ниже, каждый сможет выбрать что-то для себя.

"Человек-волк"

"Человек-волк" – художественный фильм ужасов режиссера Ли Уоннелла ("Человек-невидимка"), который предлагает новый взгляд на легендарное существо. По сюжету, Блейк Ловелл узнает, что его отец-затворник таинственно исчез и считается умершим. В наследство ему осталось заброшенное родовое поместье в Орегоне. Их брак с Шарлоттой претерпевает не лучшие времена, и главный герой решает, что семейная поездка поможет им преодолеть кризис. Ночью на подъезде к дому на их машину нападает неизвестное животное, которое ранит Блейка. В панике семья баррикадируется в доме, надеясь, что зверь уйдет, однако вскоре с Ловеллом начинает происходить чудовищная трансформация. Теперь его семья вынуждена сражаться за выживание до солнечного света.

В фильме снялись Кристофер Эбботт, Джулия Гарнер, Сэм Джагер и Матильда Ферт.

Премьера на Amazon 4 февраля.

"5 сентября"

"5 сентября" – историческая драма 2024 года режиссера Тима Фельбаума. Она рассказывает трагическую правдивую историю Мюнхенской резни, которая произошла во время Олимпийских игр 1972 года. В центре истории – группа американских спортивных журналистов, которые оказались на незнакомой территории, когда вокруг них разворачивается кризис с заложниками. Они держат на себе взор всего мира, пытаясь прорваться сквозь хаос и донести до зрителей ужасающие факты по мере их развития.

Особенностью фильма есть то, что режиссер показывает действия в редакции, не отвлекаясь на внешний мир. В картине также прослеживается уважение к исторической точности событий. В фильме много используются архивные кадры из репортажей ABC о летних Олимпийских играх 1972 года и кризисе с заложниками. Фелбаум и его команда провели несколько месяцев, изучая события, и работали с командой дизайнеров над созданием подлинной копии вещательного центра, который использовался ABC Sports в тот день.

В ленте снимались Питер Сарсгаард, Джон Магаро, Бен Чаплин и Леони Бенеш

Премьера на Amazon 4 февраля.

"Как бы беременна"

"Как бы беременна" — американский комедийный фильм режиссера Тайлера Спиндела по сценарию Джули Пайва и Эми Шумер. В главных ролях Шумер, Джиллиан Белл, Брианна Хоуи и Уилл Форте.

В центре сюжета оказывается молодая женщина Лэйни, которая обделена вниманием мужчин и сильно завидует беременности своей лучшей подруги. Стараясь заполучить хоть какое-то внимание окружающих людей, она начинает носить накладной беременный живот. Но неожиданно, в этот не самый подходящий момент, она встречает мужчину своей мечты.

"Как бы беременна" — вторая главная роль Шумер в повествовательном фильме для Netflix после внушительного списка стендап-выступлений и ее последнего появления в режиссерском дебюте Джерри Сайнфелда "Без глазури: История Поп-Тартс". Актриса также стала соавтором сценария. Кроме нее, в картине снялись Джиллиан Белл, Уилл Форте, Дэймон Уайанс-младший и Брианна Хоуи.

Премьера на Netflix 5 февраля.

"Шаг за шагом" ("Piece by Piece")

"Шаг за шагом" – анимационный байопик Моргана Невилла о жизни певца и музыкального продюсера Фаррелла Уильямса, сделанный в формате LEGO. Не желая снимать традиционный фильм о своей жизни, Фаррелл решил рассказать свою историю таким образом, чтобы освободить воображение зрителей. Разработанный на основе его уникального видения, "Шаг за шагом" бросает вызов жанрам и ожиданиям, перенося зрителей в мир LEGO, где возможно все.

Включая пять новых оригинальных песен, написанных Фарреллом специально для этого фильма, "Шаг за шагом" —–это, естественно, обязательный к просмотру для поклонников музыканта, занимающего первые места в чартах. Однако это также чрезвычайно креативный биографический документальный фильм сам по себе. Он может понравиться даже зрителям, которые считают такие навязчивые хиты Фаррелла, как "Happy", довольно раздражающими. Кроме того, в фильме также представлены голоса Гвен Стефани, Кендрика Ламара, Джастина Тимберлейка, Jay-Z и Snoop Dogg.

Премьера на Peacock 7 февраля.

"Время жить"

"Время жить" – художественный франко-британский фильм режиссера Джона Кроули по сценарию Ника Пейна. Романтическая картина сосредоточена на отношениях между Альмут и Тобиаса. Альмут – начинающая шеф-повар и разведенная мать-одиночка, которая считает себя неудачницей. Однако ее жизнь меняется очень резко и неожиданно. После очень необычной первой встречи – Альмут сбивает Тобиаса своей машиной – эти двое завязывают отношения, и хотя извилистая дорога жизни бросает им обоим разные вызовы, они всегда есть друг у друга и учатся ценить каждый момент вместе, поскольку это время оказывается очень драгоценным.

В фильме снимались Флоренс Пью, Эндрю Гарфилд, Адам Джеймс, Марама Корлет и другие.

Премьера на Max 7 февраля.

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