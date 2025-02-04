Прем'єри 2025: що подивитися з 4 по 10 лютого

Кожен з п'яти фільмів задовольнить шанувальників найрізноманітніших жанрів, починаючи від анімації і закінчуючи драмою на реальних подіях.

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Стрімінгові платформи для багатьох уже давно замінили кінотеатри і, борючись за кожного глядача, пропонують дедалі більше захопливого контенту. Оскільки конкуренція між сервісами неабияка, користувачам часто складно зорієнтуватися в гідних новинках у сфері кіноіндустрії. Tom's Guide пропонує п'ятірку цікавих фільмів, прем'єра яких відбудеться цього тижня. З переліку, наведеного нижче, кожен зможе вибрати щось для себе.

"Вовкулака"

"Вовкулака" – художній фільм жахів режисера Лі Воннелла ("Людина-невидимка"), який пропонує новий погляд на легендарну істоту. За сюжетом, Блейк Ловелл дізнається, що його батько-відлюдник таємниче зник і вважається померлим. У спадок йому залишився занедбаний родовий маєток в Орегоні. Їхній шлюб із Шарлоттою переживає не найкращі часи, і головний герой вирішує, що сімейна поїздка допоможе їм подолати кризу. Вночі на під'їзді до будинку на їхню машину нападає невідома тварина, яка ранить Блейка. У паніці сім'я барикадується в будинку, сподіваючись, що звір піде геть, проте незабаром з Ловеллом починає відбуватися жахлива трансформація. Тепер його сім'я змушена боротися за виживання до сонячного світла.

У фільмі знялися Крістофер Ебботт, Джулія Гарнер, Сем Джагер і Матильда Ферт.

Прем'єра на Amazon 4 лютого.

"5 вересня"

"5 вересня" – історична драма 2024 року режисера Тіма Фельбаума. Вона розповідає трагічну правдиву історію ">Мюнхенської різанини, яка сталася під час Олімпійських ігор 1972 року. У центрі історії — група американських спортивних журналістів, які опинилися на незнайомій території, коли навколо них розгортається криза із заручниками. Вони тримають на собі погляд усього світу, намагаючись прорватися крізь хаос і донести до глядачів жахливі факти в міру їхнього розвитку.

Особливістю фільму є те, що режисер показує дії в редакції, не відволікаючись на зовнішній світ. У картині також простежується повага до історичної точності подій. У фільмі багато використовуються архівні кадри з репортажів ABC про літні Олімпійські ігри 1972 року та кризу із заручниками. Фелбаум і його команда провели кілька місяців, вивчаючи події, і працювали з командою дизайнерів над створенням справжньої копії мовного центру, який використовував ABC Sports того дня.

У стрічці знімалися Пітер Сарсгаард, Джон Магаро, Бен Чаплін і Леоні Бенеш

Прем'єра на Amazon 4 лютого.

"Типу вагітна"

"Типу вагітна" – американський комедійний фільм режисера Тайлера Спіндела за сценарієм Джулі Пайва та Емі Шумер. У головних ролях Шумер, Джилліан Белл, Бріанна Хоуї та Вілл Форте.

У центрі сюжету опиняється молода жінка Лейні, яка обділена увагою чоловіків і сильно заздрить вагітності своєї найкращої подруги. Намагаючись роздобути хоч якусь увагу оточуючих людей, вона починає носити накладний вагітний живіт. Але несподівано, в цей не найкращий момент, вона зустрічає чоловіка своєї мрії.

"Типу вагітна" – друга головна роль Шумер в оповідному фільмі для Netflix після значного списку стендап-виступів і її останньої появи в режисерському дебюті Джеррі Сайнфелда "Без глазурі: Історія Поп-Тартс". Актриса також стала співавтором сценарію. Крім неї, в картині знялися Джилліан Белл, Вілл Форте, Деймон Ваянс-молодший і Бріанна Гоуї.

Прем'єра на Netflix 5 лютого.

"Крок за кроком" ("Piece by Piece")

"Крок за кроком" – анімаційний байопік Моргана Невілла про життя співака і музичного продюсера Фаррелла Вільямса, зроблений у форматі LEGO. Не бажаючи знімати традиційний фільм про своє життя, Фаррелл вирішив розповісти свою історію таким чином, щоб звільнити уяву глядачів. Розроблений на основі його унікального бачення, "Крок за кроком" кидає виклик жанрам і очікуванням, переносячи глядачів у світ LEGO, де можливо все.

Включаючи п'ять нових оригінальних пісень, написаних Фарреллом спеціально для цього фільму, "Крок за кроком" — це, природно, обов'язковий до перегляду для прихильників музиканта, який посідає перші місця в чартах. Однак це також надзвичайно креативний біографічний документальний фільм сам по собі. Він може сподобатися навіть глядачам, які вважають такі нав'язливі хіти Фаррелла, як "Happy", доволі дратівливими. Крім того, у фільмі також представлені голоси Гвен Стефані, Кендріка Ламара, Джастіна Тімберлейка, Jay-Z і Snoop Dogg.

Прем'єра на Peacock 7 лютого.

"Час жити"

"Час жити" – художній франко-британський фільм режисера Джона Кроулі за сценарієм Ніка Пейна. Романтична картина зосереджена на стосунках між Альмут і Тобіасом. Альмут — шеф-кухар-початківець і розлучена мати-одиначка, яка вважає себе невдахою. Однак її життя змінюється дуже різко і несподівано. Після дуже незвичної першої зустрічі — Альмут збиває Тобіаса своєю автівкою — ці двоє зав'язують стосунки, і хоча звивиста дорога життя кидає їм обом різні виклики, вони завжди є одне в одного та вчаться цінувати кожну мить разом, оскільки цей час виявляється дуже дорогоцінним.

У фільмі знялися Флоренс П'ю, Ендрю Гарфілд, Адам Джеймс, Марама Корлет та інші.

Прем'єра на Max 7 лютого.

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