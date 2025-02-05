3 детективных сериала на Netflix, которые нужно посмотреть прямо сейчас

Лучшие детективные сериалы к ближайшим выходным. Что выбрать для просмотра за пару дней или один вечер холодным февральским вечером.

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От "Медленных лошадей" до "Людвига" — детективные драмы прошлого года, которые обязательно нужно посмотреть. Рассказываем о лучших детективных сериалах Netflix в начале 2025 года. Об этом пишет theweek.

Сериал "Людвиг" 2024

В этом "очень нежном" шестичасовом фильме BBC о создателе головоломок под псевдонимом Людвиг Дэвид Митчелл "так же блестяще неуклюж, как и всегда", — пишет The Guardian. Он играет Джона, который неохотно выдает себя за своего брата-близнеца, чтобы выяснить, почему он исчез, по просьбе своей невестки Люси (Анна Максвелл Мартин). Конечно, "Джон не смог бы обмануть коллег Джеймса", но "Митчелл, будучи мастером социальной агонии", обман "разыгрывается так мучительно, как только можно пожелать", — пишут обозреватели, комментируя этот, во многих смыслах, классический детектив с юмором.

Приятный, теплый, шестисерийный сериал, идеальный для выходных. Он забавен, мил и приятен. Очень понравится поклонникам британских детективов: там буквально все для вас. Подойдет для просмотра всей семьей.

Сериал "Медленные лошади" 2024 (Сезон 4)

Британский шпионский триллер — это "глоток свежего воздуха в телевизионном мире, усеянном не требующей усилий чепухой", — сказал Эрик Кейн в Forbes. "Мастерская" драма, основанная на сериале Мика Херрона "Дом Слоу", рассказывает о команде неблагополучных агентов МИ-5 во главе с культовым Джексоном Лэмбом (Гэри Олдман).

Триллер "Медленные лошади" по своей сути также может быть "таким забавным, таким напряженным и таким эмоционально острым одновременно". Четвертый сезон начинается с Дэвида Картрайта (Джонатан Прайс), бывшего тяжеловеса МИ-5, который все чаще страдает от слабоумия, в то время как Лэмб пытается решить задачу с бомбой в Лондоне и террористами, которые угрожают британской столице. Шоу "чванливое и четкое", написал Ник Хилтон в The Independent, а выдающаяся игра по всем направлениям "делает этот сериал одним из лучших на телевидении".

Сериал "Пока я тебя не убью" 2024

Этот "необыкновенный портрет" Делии Балмер редкий, бесстрашный и "ценит интеллект зрителей", — сказала Люси Манган в The Guardian. "Безжалостно конфронтационная" драма основана на реальной истории о том, как Балмер пережила неоднократные физические и сексуальные нападения со стороны своего парня, осужденного серийного убийцы Джона Суини.

Актриса Анна Максвелл Мартин демонстрирует "лучшую роль в своей карьере" в роли свободолюбивой и социально неуклюжей Делии. Шон Эванс в роли Суини одинаково убедительно демонстрирует "совершенно устрашающий" образ убийцы. В каком-то смысле "Пока я не убью тебя" — это классическая детективная драма о домашнем насилии, но в новом прочтении. В конечном счете картина освещает душераздирающий опыт под другим углом.

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