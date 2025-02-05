3 детективні серіали на Netflix та інших платформах, які потрібно подивитися просто зараз

Найкращі детективні серіали до найближчих вихідних. Що вибрати для перегляду за пару днів або один вечір холодного лютневого вечора.

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Від "Повільних коней" до "Людвіга" — детективні драми минулого року, які обов'язково потрібно подивитися. Розповідаємо про найкращі детективні серіали на Netflix та інших стримінгових платформах на початку 2025 року. Про це пише theweek.

Серіал "Людвіг" 2024

У цьому "дуже ніжному" шестигодинному фільмі BBC про творця головоломок під псевдонімом Людвіг Девід Мітчелл "так само блискуче незграбний, як і завжди", — пише The Guardian. Він грає Джона, який неохоче видає себе за свого брата-близнюка, щоб з'ясувати, чому він зник, на прохання своєї невістки Люсі (Анна Максвелл Мартін). Звичайно, "Джон не зміг би обдурити колег Джеймса", але "Мітчелл, будучи майстром соціальної агонії", обман "розігрується так болісно, як тільки можна побажати", — пишуть оглядачі, коментуючи цей, у багатьох сенсах, класичний детектив з гумором. Яскрава гра Мітчелла вражає з перших хвилин і змушує сміятися до останніх сцен сезону.

Приємний, теплий, шестисерійний серіал, ідеальний для вихідних. Він кумедний, милий і приємний. Дуже сподобається шанувальникам британських детективів: там буквально все для вас. Підійде для перегляду всією сім'єю.

Серіал "Повільні коні" 2024 (Сезон 4)

Британський шпигунський трилер — це "ковток свіжого повітря в телевізійному світі, засіяному дрібницями, які не потребують зусиль", — сказав Ерік Кейн у Forbes. "Майстерна" драма, заснована на серіалі Міка Херрона "Будинок Слоу", розповідає про команду неблагополучних агентів МІ-5 на чолі з культовим Джексоном Лембом (Гері Олдман).

Трилер "Повільні коні" за своєю суттю також може бути "таким кумедним, таким напруженим і таким емоційно гострим одночасно". Четвертий сезон починається з Девіда Картрайта (Джонатан Прайс), колишнього агента МІ-5, який дедалі частіше страждає від недоумства, тоді як Лемб намагається розв'язати задачу з бомбою в Лондоні й терористами, які загрожують британській столиці. Шоу "пихате і чітке", — написав Нік Гілтон у The Independent, а видатна гра в усіх напрямках "робить цей серіал одним із найкращих на телебаченні".

Серіал "Обмани мене одного разу" 2024

"Обдури мене одного разу" кілька тижнів очолював чарт Netflix на початку 2024 року і став одним із найпопулярніших шоу стримінгової платформи за весь час. Мішель Кіган грає вдову, яка думає, що бачить свого покійного чоловіка на кадрах, знятих камерою няні їхньої маленької доньки. У серіалі є "дикі моменти, які не мали сенсу для всієї історії", сказала Гейлі Соен у The Tab, а фінал "настільки непередбачуваний, що мені здавалося, що мій розум трохи вибухнув", але він "тримав нас усіх у напрузі", — пишуть оглядачі.

Серіал вирізняє висока динаміка і численні повороти: сюжет нагадує катання на американських гірках і не дасть змоги нудьгувати до останніх епізодів і запаморочливої розв'язки.

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