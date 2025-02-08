Не только "Носферату": 9 самых точных экранизаций истории о Дракуле

Существует свыше 200 экранизаций историй, так или иначе связанных с романом Брэма Стокера, однако только малая часть из них почти полностью придерживаются оригинального повествования.

Related video

Граф Дракула, персонаж готического романа Брэма Стокера "Дракула", прообразом которого стал румынский князь XV столетия Влад III Цепеш, будоражит умы как читателей, так и кинематографистов. С момента публикации в 1897 год, это произведение захватило поколения читателей заманчивой злобой своего немертвого графа, самого известного вампира в литературе. Хотя Брэм Стокер не изобрел вампиров, его роман помог им достичь культового статуса, запустив целый жанр повествования, который продолжает процветать более ста лет спустя. Время не уменьшило интерес публики к очаровательному, но смертельно опасному монстру Стокера, который преследует свою жертву — будь то в трансильванском замке, британском сумасшедшем доме или домах его жертв. Классика готического ужаса, "Дракула" — это вечная история, которая продолжает привлекать читателей и сегодня. Фокус предлагает посмотреть самые известные экранизации этой истории.

"Носферату" (2024)

"Носферату" – самое последнее на сегодняшний день на эту тему. Американский готический фильм ужасов снят Робертом Эггерсом, который сам написал сценарий картины. Она – ремейк одноименной немецкой экспрессионистской киноленты 1922 года "Носферату. Симфония ужаса" режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, которая в свою очередь является неавторизованной и неофициальной экранизацией романа Брэма Стокера "Дракула".

В центре сюжета – граф Орлок, древний и зловещий вампир в исполнении Билла Скарсгарда, зацикливающийся на молодой женщине по имени Эллен в исполнении Лили-Роуз Депп. Действие фильма разворачивается в Германии XIX века, когда агента по недвижимости Томаса Хаттера (Николас Холт) приглашают в жуткий трансильванский замок Орлок, чтобы он помог с приобретением недвижимости. Отправившись туда, Томас дает начало череде ужасающих последствий. Общаясь со своим клиентом, он начинает понимать одержимость вампира его молодой женой. Она перерастает в настоящее преследование и угрожает жизни девушки.

Публика и критики хорошо встретили фильм. Вердикт киноэспертов гласит:

"Великолепно поставленный режиссером Робертом Эггерсом "Носферату" — это чудовищный фильм ужасов, который одновременно и омерзителен, и очарователен".

"Ренфилд" (2023)

"Ренфилд" – комедийный фильм ужасов Криса МакКея, основанный на романе Брэма Стокера "Дракула" и являющийся сиквелом экранизации 1931 года. Николас Холт, сыгравший в "Носферату", отметился и здесь. Он исполнил роль Ренфилда, верного слуги графа Дракулы (Николас Кейдж), который подыскивает своему хозяину пропитание в группе психологической поддержки пострадавших от токсичных отношений: охотится на их мучителей и скармливает вампиру. Внезапно Ренфилд осознает, что сам стал жертвой нарцисса с клыками, и решает избавиться от его власти. А в это время неподкупная сотрудница полиции Ребекка Куинси (Аквафина), пытаясь прижать местную банду наркоторговцев, оказывается под дулом пистолета одного из ее главарей. На помощь девушке внезапно приходит оказавшийся рядом Ренфилд.

Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей, но игра Николаса Кейджа заслужила высокую оценку.

"Последнее путешествие "Деметры"" (2023)

"Последнее путешествие "Деметры" – фильм ужасов норвежского режиссера Андре Эвредаля ("Страшные истории для рассказа в темноте") о плавании русского корабля "Деметра", зафрахтованного для перевозки частного груза из Румынии в Лондон в виде 50 немаркированных деревянных ящиков. На первый взгляд обычное путешествие превращается в причудливое действо, ведь команду преследует неизвестная сущность. Когда "Деметра" прибывает к берегам Англии, от экипажа не остается следа.

Эвредал, переосмысливая историю Дракула, берет главу из романа, которая часто опускается, — ужас, пережитый командой корабля, перевозящего Дракулу в Лондон, — и превращает ее в целый фильм. Хотя имена некоторых персонажей совпадают с именами в книге, несколько, включая доктора Кори Хокинса и безбилетника, которого играет Эшлинг Франчиози, созданы специально для фильма. Еще одно ключевое отличие: этот Дракула очень громко и беспорядочно охотится на команду, в то время как в романе они просто исчезают один за другим, пока капитан (которого в фильме играет Лиам Каннингем) сам не видит существо. Самая поразительная деталь в книге – корабль прибывает в Лондон без никого на борту, но с телом капитана, привязанным к штурвалу, – также изменена.

"Дракула 2000" (2000)

"Дракула 2000" – адаптация классической истории о Дракуле в стиле современного молодежного фильма ужасов от Патрика Люссье. Роль главного злодея в нем сыграл Джерард Батлер. На тот момент ему было 30 лет, и он стал самым молодым исполнителем этой роли.

Фильм начинается с кадра разбитой "Деметры" и следов на песке, когда Дракула (мускулистый, часто голый по пояс) направляется в город. Затем действие переносится в наши дни, где Ван Хельсинг (Кристофер Пламмер) — коллекционер антиквариата, у которого только что украли запечатанный металлический гроб с одним немертвым вампиром. В картине, подвергшейся резкой критике, представлена ​​изобретательная история происхождения бессмертного графа и удивительно эффективная сцена воскрешения на борту самолета.

События фильма во многом повторяют сюжет романа Брэма Стокера. Например, магазин Ван Хельсинга находится в Карфаксском аббатстве, где Дракула проживал в книге. Когда власти обнаружили упавший самолет, мертвого пилота нашли привязанным к рулю. То же самое случилось на корабле "Деметра", перевозившем Дракулу в Лондон, – капитан судна был найден мертвым и привязанным к штурвалу. Подругу Мэри, ставшую вампиром, звали Люси Вестерман. Это персонаж романа с аналогичной судьбой. Одного из докторов, обследующих Солину, звали доктором Стюардом.

"Дракула Брэма Стокера" (1992)

"Дракула", также известный как "Дракула Брэма Стокера", – готический фильм ужасов режиссера Френсиса Форда Копполы, который считается наиболее точной, сильной и яркой экранизацией оригинального романа. Сюжет переносит зрителей в Лондон конца XIX века. Молодой юрист Джонатан Харкер и красавица девушка Мина любят друг друга. Джонатан на время вынужден оставить невесту одну и отправиться по делам в Трансильванию к графу Дракуле, желающему приобрести недвижимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула на самом деле.

В главных ролях снялись Вайнона Райдер, Киану Ривз, лауреаты премии "Оскар" Гэри Олдмен и Энтони Хопкинс. Картина получила три "Оскара" и множество других престижных наград. По мотивам фильма в 1993 году вышла одноименная компьютерная игра.

"Дракула" (1979)

"Дракула" – американо-британский фильм ужасов. Экранизация одноименного романа Брэма Стокера и пьесы 1924 года Джона Бэдэма. В этой адаптации персонажи Люси и Мины меняются местами: Мина теперь дочь Ван Хельсинга (Лоуренс Оливье), и ее убивают первой, но главный интерес Дракулы сосредоточен на Люси (Кейт Неллиган), которая помолвлена ​​с Джонатаном Харкером (Тревор Ив). В отличие от более ранних адаптаций, Люси очень влюблена в Дракулу, который терпит поражение на борту корабля, когда влюбленные пытаются сбежать. Таинственное прибытие "Деметры" на английское побережье очень похоже на то, что описано в книге.

Главную роль в картине сыграл Фрэнк Ланджелла, который на момент съемок фильма играл эту же роль в бродвейской постановке.

"Граф Дракула" (1977)

"Граф Дракула" – мини-сериал BBC от Филипа Сэвилла с французским актером Луи Журданом в главной роли. Согласно сюжету, Джонатан Харкер посещает графа в Трансильвании, чтобы помочь ему с подготовкой к переезду в Англию. Там он становится пленником Дракулы и узнает его истинную природу. После того как Дракула отправляется в Англию, Харкер ввязывается в попытку выследить и уничтожить графа, в конечном итоге преследуя вампира обратно в его замок.

Сериал настолько верен роману XIX века, что многие посчитали его несмотримо медленным и сухим. Одно из изменений, которое он вносит, заключается в том, что Люси и Мина не подруги, а сестры.

"Дракула" (1974)

"Дракула" – фильм ужасов от романиста Ричарда Мэтисона ("Я – легенда") и режиссера Дэна Кертиса (Темные тени). В главной роли снялся обладатель премии "Оскар" за "Городских пижонов" Джек Пэланс. Картина начинается достаточно точно с того, что Джонатан Харкер отправляется в Трансильванию, чтобы помочь графу купить дом в Лондоне, но затем Харкер исчезает на большую часть повествования. Дракула преследует не невесту Харкера Мину Мюррей (Пенелопа Хорнер), а Люси Вестенру (Фиона Льюис), что делает Артура Холкомба (Саймон Уорд) героем по умолчанию: Дракула нацеливается на Мину только после потери Люси. В отличие от многих адаптаций, финальная схватка происходит на родине Дракулы, как и в книге.

"Дракула" (1931)

"Носферату", яркий немой фильм ужасов 1922 года, был первым фильмом, основанным на романе Стокера, но он не был авторизован и не использовал имя Дракула. ​​Первую официальную картину о Дракуле как классическом монстре киноз акрепил Белу Лугоши, познакомив зрителя с такими фразами, как "Я никогда не пью… вина" и "Слушай детей ночи". Он также задал шаблон для будущих адаптаций, исключив из книги нескольких персонажей, включая некоторых женихов Люси. Фамилия Люси изменена с Вестенры на Уэстон, а Мина – теперь дочь доктора Сьюарда, который управляет психиатрической больницей недалеко от аббатства Карфакс. Дуайт Фрай играет сумасшедшего Ренфилда. Он, в отличие от книги, является единственным человеком, которого можно найти на заброшенном корабле, когда он прибывает в Лондон.

Ранее Фокус писал, как критики восприняли фильм "Носферату.