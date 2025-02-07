7 февраля 2025 года: преподобного Луки Элладского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя играть свадьбу, ведь это поминальный день. Если сегодня ветрено — будет хороший урожай яровых.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. Сегодня принято поминать покойных родственников. Для этого пекли пироги с луком и раздавали их бедным и больным. Несколько пирогов оставляли за порогом дома — "угощали" умерших родственников. В этот день также ходили на кладбища, молились за усопших в церквях.
Что нельзя делать 7 февраля:
- носить одежду зеленого цвета
- тратить деньги
- жениться, играть свадьбу
Народные приметы и поверья:
- гром сегодня — к плохому сенокосу
- ветер — к хорошему урожаю яровых
- облачно — к ранней теплой весне
- красный закат — к холодному лету
День ангела празднуют:
Агафангел, Александр, Алексей, Авгул, Авдат, Априон, Вигилий, Вонифатий, Георгий, Лука, Мастридия, Парфений, Петр, Серапион, Феопемпт
Родились 7 февраля:
1812 год — Чарльз Диккенс, английский писатель
1978 год — Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер
А также в этот день:
1483 год — украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издает книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года", которая считается первой известной печатной книгой украинского автора;
1998 год — соревнования сноубордистов включили в программу Олимпийских игр;
2010 год – проходит второй тур президентских выборов в Украине, победу одерживает Виктор Янукович.
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