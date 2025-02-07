Мясо без мяса: в Великобритании создали уникальный корм для собак

Для выращивания мяса взяли образец клеток из куриного яйца. По качеству, уверяет производитель, лабораторное мясо не уступает настоящему.

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В Великобритании поступило в продажу мясо, выращенное в лаборатории, для которого использовали образец клеток из куриного яйца. Ритейлер уверяет, что такой корм – первый в мире, пишет The Guardian.

Корм под названием Chick Bites изготавливается из растительных ингредиентов в сочетании с выращенным мясом, которое производится путем выращивания клеток и не требует выращивания или убоя животных.

Производитель утверждает, что таким образом можно производить достаточно мяса, чтобы кормить домашних животных вечно, а мясо "так же вкусно и питательно, как и традиционная куриная грудка", и содержит аминокислоты, жирные кислоты, минералы и витамины, необходимые для здоровья домашних животных.

В июле прошлого года Великобритания стала первой страной в Европе, поддержавшей использование искусственного мяса в кормах для домашних животных, после того как куриное мясо, произведенное описанным выше способом, одобрил Департамент по охране окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra) и Агентство по охране здоровья животных и растений.

В дальнейшем производитель планирует собрать средства для расширения производства и сделать свою курицу более доступной в течение следующих трех-пяти лет, а также дальнейшее сотрудничество с компанией, которая поставляет растительные ингредиенты.

"Всего два года назад это казалось полетом на Луну. Сегодня мы взлетаем. Это огромный шаг вперед к значительному рынку мяса, которое является здоровым, устойчивым и добрым к нашей планете и другим животным", – заявил гендиректор и основатель компании-производителя корма из выращенного мяса.

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