Мясо, птица или рыба: как выбрать лучший корм для здоровья собаки, — эксперты

В мире, где домашние любимцы являются неотъемлемой частью наших семей, правильное питание четырехлапых друзей выходит на передний план. Выбор корма для собаки — не просто покупка, это решение, которое может повлиять на здоровье, благополучие и даже продолжительность жизни питомца. Фокус вместе с экспертами рассказывает, какие факторы нужно учитывать при выборе корма для собаки.

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Правильное питание важно для поддержания здоровья собаки. Оно влияет на каждый аспект жизни питомца: от здоровья шерсти и кожи до энергичности, иммунной системы и общего благополучия. Неправильное питание может привести к ряду проблем, включая аллергии, недостаток энергии, проблемы с пищеварением и даже хронические заболевания.

Выбор корма зависит от размера породы, возраста, уровня активности и индивидуальных диетических потребностей животного. Например, маленьким собакам нужно меньше калорий, чем большим породам, поэтому важно выбирать корм, который соответствует их размеру в частности.

Типы питания для собак

Существует множество различных типов кормов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и преимущества.

Сухой корм — это наиболее распространенный тип корма, который изготавливается путем высушивания и формирования ингредиентов в твердые гранулы. Сухой корм долговечен, удобен в хранении и использовании, и часто содержит сбалансированный набор питательных веществ;

Влажный корм — как правило, имеет более высокое содержание воды по сравнению с сухим кормом, что делает его более питательным для некоторых собак. Этот тип корма часто используется как дополнение к основному рациону или для собак с особыми пищевыми потребностями;

Сырое питание — включает в себя сырое мясо, овощи и фрукты. Этот тип поддерживает естественный рацион собак, но требует тщательного подхода к сбалансированию питательных веществ и обеспечения безопасности продуктов;

Специализированные или терапевтические корма — разработаны для собак с особыми медицинскими показателями или диетическими ограничениями, такими как аллергии, чувствительность желудка или хронические заболевания;

Домашний корм ("натуралка") — самостоятельное приготовление пищи, как правило, из мяса и каш, позволяет петперентам (владельцам животных) контролировать качество и состав ингредиентов. Но этот метод требует глубоких знаний о пищевых потребностях собак и может быть времязатратным.

Выбор корма зависит от размера породы, возраста, уровня активности и индивидуальных диетических потребностей животного Фото: Shutterstock

"Согласно исследованию Gradus Research, все больше петперентов кормят своих любимцев кормом, их доля достигает 73%. И это радует, ведь корм — это сбалансированное, полнорационное и питательное питание для четвероногих" — рассказывает Фокусу Олеся Шморгун, руководитель службы по работе с заводчиками и ветеринарами в Kormotech.

Pet food производители разделяют корма на четыре класса: Стандарт, Премиум, Суперпремиум и Холистик. Каждый класс кормов обеспечивает потребности организма животного в основных питательных веществах: протеинах, углеводах, жирах и витаминах. Однако, есть и ключевые различия, такие как ингредиенты и сырье, используемые для изготовления корма и процент свежего мяса в составе. Премиальные и суперпремиальные корма в рецептуре имеют преимущественно протеины животного происхождения, содержат пробиотики, ягоды, травы, сложные научно обоснованные, дорогостоящие компоненты, которые при регулярном потреблении значительно улучшают качество жизни животного. А также такие корма не содержат синтетических антиоксидантов, консервантов и красителей. Конкурентным преимуществом таких кормов является их специализированный и профессиональный состав, созданный с участием ветеринаров и нутрициологов, что позволяет значительно улучшить состояние здоровья, продолжительность и качество жизни животного.

В рецептуре холистических кормов используются только изысканные высококачественные ингредиенты, в частности морские протеины. Каждый продукт холистического питания имеет определенную функцию или миссию, например, Harmony для успокаивающего эффекта, Fitness для стройного телосложения.

Овощи в составе корма, обеспечивают необходимые углеводы и волокна необходимые для здоровья Фото: Ellina Balioz/Shutterstock

Важно

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Правильно читаем этикетки

Специалисты советуют обращать внимание на список ингредиентов, который должен быть указан на упаковке корма. Ингредиенты указываются в порядке уменьшения их количества в продукте, поэтому первые несколько пунктов в списке являются наиболее значимыми.

"Важно выбирать корм с оптимальным балансом белков и клетчатки. Белки обычно поставляются из мясных источников, а клетчатка — из злаков, овощей и фруктов. Выбирайте корма с качественными источниками белка и ограничивайте содержание зерен, которые могут вызвать аллергию, например, пшеницу или кукурузу", — рассказывает Фокусу ветеринарный эндокринолог Наталья Дмитриева.

Первым или одним из первых ингредиентов указанным на этикетке должен быть белок — курица, утка, говядина или лосось. Важно, чтобы белок был высококачественным и легкоусвояемым. Далее — цельные зерновые, такие как коричневый рис или овсянка, и овощи, такие как свекла, тыква или морковь, обеспечивают необходимые углеводы и волокна. Здоровые жиры, такие как льняное масло или масло из рыбы, важны для здоровья кожи и шерсти. В составе корма могут присутствовать добавки, такие как куриный или рыбий жир, витаминно-минеральные комплексы, хондропротекторы.

"Убедитесь, что корм содержит витамины и минералы, необходимые для здоровья вашей собаки. Это может содержать витамин Е, витамин С, кальций и железо. Избегайте кормов с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами", — продолжает специалист.

Признаки пищевой непереносимости или аллергии могут включать зуд, расстройство желудка, рвоту, диарею и чрезмерное выпадение шерсти Фото: pixabay.com

При выборе корма для собаки, важно учитывать не только породу, но и индивидуальные пищевые потребности питомца. В целом, основные потребности в питании у собак не сильно меняются от породы к породе. Однако, некоторые нутриенты могут быть более важными для определенных пород. Например, собакам мелких пород, которые имеют быстрый метаболизм, может потребоваться более жирный рацион, чем крупным породам. Кроме того, крупные и гигантские породы имеют более высокий риск развития мускулоскелетных проблем, поэтому добавки, поддерживающие здоровье костей и суставов, такие как глюкозамин и хондроитин, могут быть важными в их рационе.

Что касается конкретного выбора мясного компонента, как, например, говядины, курицы или рыбы, это зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей собаки. Разные виды мяса имеют разные питательные профили.

Например, крольчатину часто считают одним из лучших источников белка для собак с точки зрения питания, поскольку она содержит столько же белка, сколько курятина, и почти столько же, сколько индюшатина. Это несколько более жирное мясо, но его вкус, вероятно, понравится большинству собак. Важно также учитывать процентное соотношение мясного компонента в корме. Качественные корма часто регулируются и проходят строгое тестирование ветеринарными специалистами.

"Но, хочу еще раз подчеркнуть, что надо учитывать индивидуальные потребности животного и не равнять их с потребностями людей. Многие петперенты считают, что если человеку полезен лосось, то и собачке также да еще и на постоянной основе. Часто ко мне обращаются с вопросом почему у собаки проблемы с пищеварением если корм суперпремиум. А потом выясняется что основной белок в корме это мясо лосося. А оно не всем собакам подходит, тем более летом. Это очень большая нагрузка на поджелудочную и лучше корм с лососем давать до двух раз в неделю, а основной рацион должен быть из курицы или говядины", — говорит ветеринар.

Беззерновой корм подходит для животных с аллергией на глютен Фото: SciTechDaily

Зерновой или беззерновой корм

90% кормов, которые представлены на рынке содержат зерновые в составе, что является стандартным подходом к питанию животного и полностью удовлетворяет потребности его организма. Каждый вид корма имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

"Что касается беззерновых линеек кормов, то это тренд в питании домашних питомцев, который пришел к нам из США. Беззерновой корм подходит для животных с аллергией на глютен, поскольку пшеница, овес, рожь и ячмень в своем составе содержат специфический белок глиадин, который может вызвать сильные аллергические реакции у собак", — говорит руководитель службы по работе с заводчиками и ветеринарами в Kormotech.

Беззерновой корм также рекомендуют животным с избыточным весом и тем, которые имеют склонность к сахарному диабету. Поскольку зерновые имеют высокий гликемический индекс, то беззерновые рационы позволяют избежать скачков инсулина и в организме животного постоянно удерживается постоянный уровень инсулина, что предотвращает развитие ожирения и диабета.

По словам ветеринара, собакам у которых преимущественно белая шерсть (от 85% всей шерсти на теле) не рекомендуется употреблять зерновой корм, потому что такие собаки являются потенциально аллергиками.

"Это не значит что все белые собаки должны питаться беззерновым кормом, но как правило, у таких животных есть определенные особенности пищеварения и лучше выбирать корм в составе которого, например, картофель", — говорит Наталья Дмитриева.

Признаки пищевой непереносимости или аллергии могут включать зуд, расстройство желудка, рвоту, диарею и чрезмерное выпадение шерсти. В случае таких симптомов важно немедленно проконсультироваться с ветеринаром.

Специализированные или терапевтические корма

В мире кормов для домашних животных существует категория продуктов, стоящая отдельно от обычных кормов. Это специализированные и терапевтические корма, разработанные для удовлетворения конкретных медицинских или диетических потребностей собак.

Специализированные корма создаются для собак, страдающих от определенных состояний здоровья, таких как аллергии, проблемы с пищеварением, почечные заболевания, суставные проблемы, диабет и другие. Эти корма содержат определенные ингредиенты, которые способствуют лечению или уменьшению симптомов этих состояний.

"Диетические или лечебные линейки имеют много ограничений, назначаются животным при определенных заболеваниях, как правило противопоказаны молодым животным которые находятся в стадии роста и не рассчитаны на длительное кормление животного", — рассказывает Олеся Шморгун.

Ветеринарный эндокринолог Наталья Дмитриева приводит в пример некоторые специализированные корма. Среди них корм "Royal Canin Veterinary Diet Gastrointestinal". Он разработан для собак с проблемами желудочно-кишечного тракта. Содержит легкоусвояемые белки, что помогает уменьшить нагрузку на пищеварительную систему и способствует быстрому восстановлению.

Еще один пример — "Hill's Prescription Diet c/d Multicare Canine", который предназначен для собак с проблемами мочевыводящей системы. Этот корм помогает контролировать уровень минералов в моче, что является ключевым в предотвращении образования камней в мочевом пузыре.

Также существует специализированный корм "Purina Pro Plan Veterinary Diets JM Joint Mobility", который помогает поддерживать здоровье суставов у собак, особенно важно это для стареющих собак и пород со склонностью к проблемам с суставами.

"Война внесла коррективы и в жизнь многих животных, и сейчас возникают проблемы с тем, что не все импортные корма можно купить в Украине. Поэтому советую обратить внимание на украинские бренды, которые составляют достойную конкуренцию разрекламированным зарубежным кормам", — говорит ветеринар.

При выборе корма для собаки, важно учитывать не только породу, но и индивидуальные пищевые потребности питомца Фото: Christian Mueller/Shutterstock

Украинские бренды

Помимо прочего, при выборе корма нужно учитывать и активность животного. Для таких собак очень важно питание, которое обеспечивает их высокую энергию и общее здоровье. Например, Club 4 Paws совместно с Puller создали линейку для активных собак — Club 4 Paws Active. Уникальная формула корма содержит оптимальное соотношение протеинов и жиров — 30/18 для малых и 28/15 средних пород собак, что помогает поддерживать мышечную массу и необходимый уровень энергии. Экстракт из виноградных косточек, входящий в состав продукта, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, что особенно важно для активных животных.

Kormotech — крупнейший производитель кормов для животных в Украине и предлагает широкий ассортимент: от стандарта (Гав!) и премиум-класса (СLub 4 Paws) до суперпремиум (Optimeal) и холистик (Optimeal Beauty).

"Мы придерживаемся специальной технологии производства гранул корма во всех наших рационах — жир напыляется внутрь гранулы вакуумным способом, в виде пара. Это позволяет корму как можно дольше храниться без окисления жира в грануле и защищает корм от воздействия внешних факторов, таких как кислород и высокие температуры", — рассказывает Олеся Шморгун, руководитель службы по работе с заводчиками и ветеринарами в Kormotech.

Корм премиум-класса СІцЬ 4 Paws содержит природные антиоксиданты — смесь токоферолов. Это предоставляет животному лучшее питание и оказывает положительное влияние на здоровье.

В основе рецептур суперпремиального корма Optimeal натуральный антиоксидант на основе розмарина. Он надежно защищает жир в гранулах от окисления и сам по себе очень полезен для здоровья животных.

"Также в рецептурах мы используем пребиотик Астігеп Ultra — это нутригеномный продукт, синтезированный из клеточных мембран дрожжей, которые как магнит притягивают патогенные микроорганизмы в кишечнике животного и выводят их наружу естественным путем", — продолжает Шморгун.

Также Optimeal содержит источник природных бета 1,3-6 глюканов MacroGard — это полностью натуральный кормовой компонент, который имеет непосредственное влияние на иммунную систему животных и помогает быстро реагировать на любую инфекцию в организме.

Во всех рецептурах компания отдает предпочтение растительным компонентам, которые обеспечивают витаминно-минеральный состав корма, а также высокому содержанию свежего мяса, средиземноморских продуктов и высококачественных белков животного происхождения.

Конечный выбор корма для собаки должен быть основан на всестороннем анализе ее индивидуальных потребностей, а также качества и пищевого состава продукта. Выбирая корм, убедитесь, что он соответствует потребностям вашей собаки, и не пытайтесь создавать домашний рацион без консультации с ветеринаром или специалистом по ветеринарному питанию.

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