Мʼясо, птиця, чи риба: як вибрати найкращий корм для здоровʼя собаки, — експерти

У світі, де домашні улюбленці є невід'ємною частиною наших сімей, правильне харчування чотирилапих друзів виходить на передній план. Вибір корму для собаки — не просто покупка, це рішення, яке може вплинути на здоров'я, благополуччя та навіть тривалість життя вихованця. Фокус разом з експертами розповідає, які фактори потрібно враховувати при виборі корму для собаки.

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Правильне харчування важливе для підтримки здоров'я собаки. Воно впливає на кожен аспект життя улюбленця: від здоров'я шерсті та шкіри до енергійності, імунної системи та загального благополуччя. Неправильне харчування може призвести до низки проблем, включаючи алергії, нестачу енергії, проблеми із травленням і навіть хронічні захворювання.

Вибір корму залежить від розміру породи, віку, рівня активності та індивідуальних дієтичних потреб тварини. Наприклад, маленьким собакам потрібно менше калорій, ніж великим породам, тому важливо обирати корм, який відповідає їх розміру зокрема.

Типи харчування для собак

Існує безліч різних типів кормів, кожен з яких має свої унікальні характеристики та переваги.

Сухий корм — це найбільш поширений тип корму, який виготовляється шляхом висушування та формування інгредієнтів у тверді гранули. Сухий корм довговічний, зручний у зберіганні та використанні, і часто містить збалансований набір поживних речовин;

Вологий корм — як правило, має вищий вміст води порівняно з сухим кормом, що робить його більш поживним для деяких собак. Цей тип корму часто використовується як додаток до основного раціону або для собак з особливими харчовими потребами;

Сире харчування — включає в себе сире м'ясо, овочі та фрукти. Цей тип підтримує природний раціон собак, але вимагає ретельного підходу до збалансування поживних речовин і гарантування безпеки продуктів;

Спеціалізовані або терапевтичні корми — розроблені для собак з особливими медичними показниками або дієтичними обмеженнями, такими як алергії, чутливість шлунку або хронічні захворювання;

Домашній корм ("натуралка") — самостійне приготування їжі, як правило, з м’яса та каш, дозволяє петперентам (власникам тварин) контролювати якість та склад інгредієнтів. Але цей метод потребує глибоких знань про харчові потреби собак та може бути часовитратним.

Вибір корму залежить від розміру породи, віку, рівня активності та індивідуальних дієтичних потреб тварини Фото: Shutterstock

"Згідно з дослідженням Gradus Research, все більше петперентів годують своїх улюбленців кормом, їх частка сягає 73%. І це тішить, адже корм — це збалансоване, повнораціонне та поживне харчування для чотирилапих" — розповідає Фокусу Олеся Шморгун, керівниця служби по роботі з заводчиками та ветеринарами в Kormotech.

Pet food виробники поділяють корми на чотири класи: Стандарт, Преміум, Суперпреміум та Холістик. Кожен клас кормів забезпечує потреби організму тварини в основних поживних речовинах: протеїнах, вуглеводах, жирах і вітамінах. Однак, є й ключові відмінності, такі як інгредієнти та сировина, що використовуються для виготовлення корму та відсоток свіжого м`яса у складі. Преміальні та суперпреміальні корми в рецептурі мають переважно протеїни тваринного походження, містять пробіотики, ягоди, трави, складні науково обґрунтовані, дороговартісні компоненти, які при регулярному споживанні значно покращують якість життя тварини. А також такі корми не містять синтетичних антиоксидантів, консервантів та барвників. Конкурентною перевагою таких кормів є їх спеціалізований та професійний склад, створений за участю ветеринарів та нутриціологів, що дозволяє значно покращити стан здоров’я, тривалість та якість життя тварини.

В рецептурі холістичних кормів використовуються лише вишукані високоякісні інгредієнти, зокрема морські протеїни. Кожен продукт холістичного харчування має певну функцію або місію, наприклад, Harmony для заспокійливого ефекту, Fitness для стрункої статури.

Овочі у складі корму, забезпечують необхідні вуглеводи та волокна потрібні для здоров'я Фото: Ellina Balioz/Shutterstock

Важливо

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Правильно читаємо етикетки

Спеціалісти радять звертати увагу на список інгредієнтів, який має бути вказаний на упаковці корму. Інгредієнти вказуються у порядку зменшення їх кількості в продукті, тому перші кілька пунктів у списку є найбільш значущими.

"Важливо вибирати корм з оптимальним балансом білків та клітковини. Білки зазвичай постачаються з м'ясних джерел, а клітковина — з злаків, овочів та фруктів. Вибирайте корми з якісними джерелами білка та обмежуйте вміст зерен, які можуть викликати алергію, наприклад, пшеницю або кукурудзу", — розповідає Фокусу ветеринарна ендокринологиня Наталя Дмитрієва.

Першим або одним з перших інгредієнтів вказаним на етикетці має бути білок — курка, качка, яловичина або лосось. Важливо, щоб білок був високоякісним та легкозасвоюваним. Далі — цільні зернові, такі як коричневий рис або вівсянка, та овочі, такі як буряк, гарбуз або морква, забезпечують необхідні вуглеводи та волокна. Здорові жири, такі як лляна олія або олія з риби, важливі для здоров'я шкіри та шерсті. У складі корму можуть бути присутні додатки, такі як курячий або риб'ячий жир, вітамінно-мінеральні комплекси, хондропротектори.

"Переконайтеся, що корм містить вітаміни та мінерали, необхідні для здоров'я вашої собаки. Це може містити вітамін Е, вітамін С, кальцій та залізо. Уникайте кормів зі штучними барвниками, ароматизаторами та консервантами", — продовжує спеціаліст.

Ознаки харчової непереносимості або алергії можуть містити свербіж, розлад шлунка, блювання, діарею та надмірне випадання шерсті Фото: pixabay.com

При виборі корму для собаки, важливо враховувати не лише породу, але й індивідуальні харчові потреби улюбленця. Загалом, основні потреби в харчуванні у собак не сильно змінюються від породи до породи. Проте, деякі нутрієнти можуть бути більш важливими для певних порід. Наприклад, собакам дрібних порід, які мають швидкий метаболізм, може знадобитися більш жирний раціон, ніж великим породам. Крім того, великі і гігантські породи мають вищий ризик розвитку мускулоскелетних проблем, тому добавки, що підтримують здоров'я кісток та суглобів, такі як глюкозамін і хондроїтин, можуть бути важливими в їх раціоні.

Щодо конкретного вибору м'ясного компонента, як, наприклад, яловичини, курки чи риби, це залежить від індивідуальних переваг і потреб собаки. Різні види м'яса мають різні поживні профілі.

Наприклад, кролятину часто вважають одним із кращих джерел білка для собак з точки зору харчування, оскільки вона містить стільки ж білка, скільки курятина, і майже стільки ж, скільки індичатина. Це дещо жирніше м'ясо, але його смак, ймовірно, сподобається більшості собак. Важливо також враховувати відсоткове співвідношення м'ясного компонента в кормі. Якісні корми часто регулюються і проходять суворе тестування ветеринарними спеціалістами.

"Але, хочу ще раз підкреслити, що треба враховувати індивідуальні потреби тварини і не рівняти їх з потребами людей. Багато петперентів вважають, що якщо людині корисний лосось, то і песику також та ще й на постійній основі. Часто до мене звертаються з питанням чому у собаки проблеми з травленням якщо корм суперпреміум. А потім виясняється що основний білок в кормі це м’ясо лосося. А воно не всім собакам підходить, тим паче влітку. Це дуже велике навантаження на підшлункову і краще корм з лососем давати до двох разів на тиждень, а основний раціон має бути з курки або яловичини", — каже ветеринар.

Беззерновий корм підходить для тварин з алергією на глютен Фото: SciTechDaily

Зерновий або беззерновий корм

90% кормів, які представлені на ринку містять зернові у складі, що є стандартним підходом до харчування тварини і повністю задовольняє потреби її організму. Кожен вид корму має свої особливості, переваги і недоліки.

"Що стосується беззернових лінійок кормів, то це тренд у харчуванні домашніх улюбленців, який прийшов до нас із США. Беззерновий корм підходить для тварин з алергією на глютен, оскільки пшениця, овес, жито і ячмінь в своєму складі містять специфічний білок гліадин, який може викликати сильні алергічні реакції у собак", — каже керівник служби по роботі з заводчиками та ветеринарами в Kormotech.

Беззерновий корм також рекомендують тваринам з надмірною вагою та тим, які мають схильність до цукрового діабету. Оскільки зернові мають високий глікемічний індекс, то беззернові раціони дозволяють уникнути стрибків інсуліну і в організмі тварини постійно утримується сталий рівень інсуліну, що запобігає розвитку ожиріння та діабету.

За словами ветеринара, собакам у яких переважно біла шерсть (від 85% всій шерсті на тілі) не рекомендовано вживати зерновий корм, бо таки собаки є потенційно алергіками.

"Це не означає що всі білі собаки мають харчуватися беззерновим кормом, але як правило, у таких тварин є певні особливості травлення і краще вибирати корм в складі якого, наприклад, картопля", — каже Наталя Дмитрієва.

Ознаки харчової непереносимості або алергії можуть включати свербіж, розлад шлунка, блювання, діарею та надмірне випадання шерсті. У разі таких симптомів важливо негайно проконсультуватись з ветеринаром.

Спеціалізовані або терапевтичні корми

У світі кормів для домашніх тварин існує категорія продуктів, що стоїть окремо від звичайних кормів. Це спеціалізовані та терапевтичні корми, розроблені для задоволення конкретних медичних або дієтичних потреб собак.

Спеціалізовані корми створюються для собак, які страждають від певних станів здоров’я, таких як алергії, проблеми з травленням, ниркові захворювання, суглобові проблеми, діабет та інші. Ці корми містять певні інгредієнти, які сприяють лікуванню або зменшенню симптомів цих станів.

"Дієтичні або лікувальні лінійки мають багато обмежень, призначаються тваринам при певних захворюваннях, як правило протипоказані молодим тваринам які знаходяться в стадії росту та не розраховані на довготривале годування тварини", — розповідає Олеся Шморгун.

Ветеринарний ендокринолог Наталя Дмитрієва приводить як приклад деякі спеціалізовані корми. Серед них корм "Royal Canin Veterinary Diet Gastrointestinal". Він розроблений для собак з проблемами шлунково-кишкового тракту. Містить легкозасвоювані білки, що допомагає зменшити навантаження на травну систему та сприяє швидкому відновленню.

Ще один приклад – "Hill’s Prescription Diet c/d Multicare Canine", який призначений для собак з проблемами сечовивідної системи. Цей корм допомагає контролювати рівень мінералів у сечі, що є ключовим у запобіганні утворенню каменів у сечовому міхурі.

Також існує спеціалізований корм "Purina Pro Plan Veterinary Diets JM Joint Mobility", який допомагає підтримувати здоров’я суглобів у собак, особливо важливо це для старіючих собак та порід зі схильністю до проблем із суглобами.

"Війна внесла корективи і в життя багатьох тварин, і зараз виникають проблеми з тим, що не всі імпортні корми можна купити в Україні. Тому раджу звернути увагу на українські бренди, які складають достойну конкуренцію розрекламованим зарубіжним кормам", — каже ветеринар.

При виборі корму для собаки, важливо враховувати не лише породу, але й індивідуальні харчові потреби улюбленця Фото: Christian Mueller/Shutterstock

Українські бренди

Окрім іншого, при виборі корму треба враховувати і активність тварини. Для таких собак дуже важливе харчування, яке забезпечує їхню високу енергію та загальне здоров’я. Наприклад, Club 4 Paws спільно з Puller створили лінійку для активних собак — Club 4 Paws Active. Унікальна формула корму містить оптимальне співвідношення протеїнів та жирів – 30/18 для малих та 28/15 середніх порід собак, що допомагає підтримувати м'язову масу та необхідний рівень енергії. Екстракт з виноградних кісточок, що входить до складу продукту, захищає клітини від впливу вільних радикалів, що є особливо важливим для активних тварин.

Kormotech — найбільший виробник кормів для тварин в Україні і пропонує широкий асортимент: від стандарту (Гав!) і преміумкласу (СLub 4 Paws) до суперпреміум (Optimeal) та холістик (Optimeal Beauty).

"Ми дотримуємось спеціальної технології виробництва гранул корму у всіх наших раціонах — жир напилюється в середину гранули вакуумним способом, у вигляді пару. Це дозволяє корму якомога довше зберігатись без окислення жиру в гранулі і захищає корм від впливу зовнішніх факторів, таких як кисень та високі температури", — розповідає Олеся Шморгун, керівниця служби по роботі з заводчиками та ветеринарами в Kormotech.

Корм преміумкласу Сlub 4 Paws містить природні антиоксиданти — суміш токоферолів. Це надає тварині краще харчування і має позитивний вплив на здоров'я.

В основі рецептур суперпреміального корму Optimeal натуральний антиоксидант на основі розмарину. Він надійно захищає жир в гранулах від окислення та сам по собі дуже корисний для здоровʼя тварин.

"Також у рецептурах ми використовуємо пребіотик Аctigen Ultra — це нутрігеномний продукт, синтезований із клітинних мембран дріжджів, які як магніт притягують патогенні мікроорганізми в кишечнику тварини і виводять їх назовні природнім шляхом", — продовжує Шморгун.

Також Optimeal містить джерело природних бета 1,3-6 глюканів MacroGard — це повністю натуральний кормовий компонент, що має безпосередній вплив на імунну систему тварин та допомагає швидко реагувати на будь-яку інфекцію в організмі.

У всіх рецептурах компанія надає перевагу рослинним компонентам, які забезпечують вітамінно-мінеральний склад корму, а також високому вмісту свіжого м`яса, середземноморських продуктів і високоякісних білків тваринного походження.

Кінцевий вибір корму для собаки повинен бути заснований на всебічному аналізі її індивідуальних потреб, а також якості та харчового складу продукту. Вибираючи корм, переконайтеся, що він відповідає потребам вашої собаки, і не намагайтеся створювати домашній раціон без консультації з ветеринаром або спеціалістом з ветеринарного харчування.

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