М'ясо без м'яса: у Великій Британії створили унікальний корм для собак

Для вирощування м'яса взяли зразок клітин із курячого яйця. За якістю, запевняє виробник, лабораторне м'ясо не поступається справжньому.

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У Великій Британії надійшло в продаж м'ясо, вирощене в лабораторії, для якого використовували зразок клітин з курячого яйця. Ритейлер запевняє, що такий корм — перший у світі, пише The Guardian.

Корм під назвою Chick Bites виготовляється з рослинних інгредієнтів у поєднанні з вирощеним м'ясом, що виробляється шляхом вирощування клітин і не потребує вирощування або забою тварин.

Виробник стверджує, що в такий спосіб можна виробляти достатньо м'яса, щоб годувати домашніх тварин вічно, а м'ясо "таке саме смачне та поживне, як і традиційна куряча грудка", і містить амінокислоти, жирні кислоти, мінерали та вітаміни, необхідні для здоров'я домашніх тварин.

У липні минулого року Велика Британія стала першою країною в Європі, яка підтримала використання штучного м'яса в кормах для домашніх тварин, після того, як куряче м'ясо, вироблене описаним вище способом, схвалив Департамент з охорони довкілля, продовольства і сільських районів (Defra) та Агентство з охорони здоров'я тварин і рослин.

Надалі виробник планує зібрати кошти для розширення виробництва і зробити свою курку доступнішою протягом наступних трьох-п'яти років, а також подальшу співпрацю з компанією, яка постачає рослинні інгредієнти.

"Лише два роки тому це здавалося польотом на Місяць. Сьогодні ми злітаємо. Це величезний крок уперед до значного ринку м'яса, яке є здоровим, стійким і добрим до нашої планети та інших тварин", — заявив гендиректор і засновник компанії-виробника корму з вирощеного м'яса.

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