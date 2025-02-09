В Новом Орлеане причалила яхта за 360 миллионов долларов: кому она принадлежит

Невероятная мегаяхта принадлежит Шахиду "Шаду" Хану, владельцу команды НФЛ Jacksonville Jaguars.

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В Новом Орлеане причалила огромная мегаяхта, которая больше напоминает круизный лайнер. Яхта Kismet принадлежит владельцу команда НФЛ "Джексонвилльские Ягуары" (Jacksonville Jaguars) Шахиду "Шаду" Хану, который прибыл на Супербоул 2025. Об этом пишет NYpost.

Яхта "Кисмет"

Супербоул 2025 состоится в ночь с 9 на 10 февраля (в 01:30 по киевскому времени) на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. В поединке сойдутся две сильнейшие команды сезона: чемпион Национальной футбольной конференции (НФК) "Филадельфия Иглз" и чемпион Американской футбольной конференции (АФК) "Канзас-Сити Чифс". А в перерыве выступит известный американский рэпер, лауреат нынешней премии "Грэмми" Кендрик Ламар.

Яхта "Кисмет" в порту Нового Орлеана Фото: P.J. Ziegler/X

Но прибытие огромной яхты в Новый Орлеан стало еще одним шоу. Гигантская яхта миллиардера Хана под названием Kismet (судьба – ред.), стоимость которой, как сообщается, составляет 360 миллионов долларов, пришвартована в центре Нового Орлеана перед важной игрой 9 февраля.

Судно Хана, купленное в 2024 году, может вместить до 12 человек в девяти каютах, а также 36 членов экипажа, включая капитана. Яхту "Кисмет" построили на немецкой верфи Lürssen, где ее описали, как "прекрасную, сделанную на заказ дань уважения образу жизни владельца".

Яхта "Кисмет"

Мегаяхта Хана состоит из шести палуб, а также трех бассейнов, четырех каминов и площадки для баскетбола. Также имеется камера криотерапии и сауна, несколько обеденных зон, кинотеатр под открытым небом и даже танцпол.

Яхту можно арендовать, но это обойдется в колоссальные 3,1 миллиона долларов — не считая других расходов.

Кто такой Шахид "Шад" Хан

Хан – уроженец города Лахор в Пакистане. Кроме Jacksonville Jaguars из Национальной футбольной лиги (НФЛ), он также владеет Fulham FC из Премьер-лиги, который ранее принадлежал Мохаммеду Аль-Файеду. Он также является владельцем Flex-N-Gate, американского поставщика автозапчастей.

Шахид "Шад" Хан и Мохаммед Аль-Файед

По состоянию на январь 2025 года личное состояние Хана составляет 13,3 миллиарда долларов. В 2024 году он занял 55-е место в списке Forbes 400 самых богатых американцев и 167-е место среди самых богатых людей в мире.

Хан переехал в Соединенные Штаты в 1967 году в возрасте 16 лет, чтобы учиться в Университете Иллинойса на факультете машиностроения и инженерии. Во время учебы он работал мойщиком посуды. Свою жену Энн он встретил во время учебы. У пары двое детей.

Хан — один из трех владельцев команд НФЛ, родившихся за пределами Соединенных Штатов; двое других — Ким Пегула из Buffalo Bills, родившаяся в Южной Корее, и Зиги Вильф из Minnesota Vikings , родившийся в Германии.

Напомним, ранее Нэнси Уолтон Лори, дочь соучредителя Walmart Джеймса "Бада" Уолтона и наследница миллиардного состояния, представила суперяхту Kaos стоимостью 300 миллионов долларов, которая стала крупнейшим судном такого рода, принадлежащим женщине. Ранее ее роскошная яхта принадлежала королевской семье Катара.