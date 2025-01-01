Представительница богатейшей семьи Америки и наследница состояния Walmart представила свою суперяхту Kaos стоимостью 300 миллионов долларов.

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Нэнси Уолтон Лори, дочь соучредителя Walmart Джеймса "Бада" Уолтона и наследница миллиардного состояния, представила суперяхту Kaos стоимостью 300 миллионов долларов, которая стала крупнейшим судном такого рода, принадлежащим женщине. Ранее ее роскошная яхта принадлежала королевской семье Катара. Об этом пишет Daily Mail.

Яхта Kaos

Невероятная суперяхта длиной 110 метров была куплена в 2018 году у катарской королевской особы. И перестроена на нидерландской верфи Oceanco, которая специализируется на строительстве яхт по индивидуальному заказу.

После завершения строительства в 2022 году Kaos стала не только самой большой яхтой, когда-либо построенной Oceanco, но и самой большой яхтой, когда-либо построенной в Нидерландах, а также самым большим судном такого рода, принадлежащим женщине.

Гигантская суперяхта вмещает 34 гостя в роскошных каютах и ​​располагает палубой владельца, отделенной от остальной части яхты для обеспечения приватности.

Одной из главных особенностей четырехпалубного судна является его огромный бассейн, окруженный дополнительными местами для сидения. Внутри роскошного пляжного клуба находится аквариум, из которого открывается захватывающий вид на бассейн наверху.

Также на борту Kaos продолжаются: вертолетная площадка, кинотеатр на 12 человек, массажный салон, хаммам и тренажерный зал.

На этом грандиозном корабле также есть эксклюзивный зал под названием "Лондонский бар", оснащенный дымовыми машинами, диджейским пультом и люстрой в виде водной стены.

На яхте также имеется отдельный тренажерный зал для экипажа и небольшой госпиталь для оказания неотложной медицинской помощи в море.

Интересно, но когда судно принадлежало шейху Халифу бин Хамаду Аль Тани, на яхте были комнаты, недоступные для женщин.

Вероятно, эти ограниченные пространства включали в себя мужские покои или комнаты для совещаний, предназначенные для окружения эмира, что подчеркивало традиционный и иерархический подход к роскоши.

Корабль, некогда отличавшийся исключительностью и пространством, где доминировали мужчины, претерпел полную трансформацию, инициированную наследницей Walmart, чтобы отразить его новое предназначение — стать убежищем для современной и независимой женщины.

В 2023 году ее ныне знаменитая суперъяхта подверглась вандализму со стороны активистов по борьбе за климат, которые изрисовали судно аэрозольной краской, когда оно стояло на Ибице — острове у побережья Испании.

Члены испанской экологической группы Futuro Vegetal разрисовали корму яхты красной и черной краской и держали плакат с надписью "Вы потребляете, другие страдают".

Вандалы изрисовали яхту Уолтон Лори

73-летняя Уолтон Лори — младшая дочь Джеймса "Бада" Уолтона, который основал Walmart вместе со своим братом Сэмом Уолтоном.

Братья открыли первый Walmart в 1962 году в Роджерсе, штат Арканзас.

По данным Bloomberg, Уолтон Лори в настоящее время проживает в Хендерсоне, штат Невада, и Лос-Анджелесе.

В 1973 году она получила степень бакалавра по английскому языку в Мемфисском университете, где познакомилась со своим будущим мужем Биллом Лори.

Когда в 1995 году умер ее отец, Уолтон Лори унаследовала около половины из 40 миллионов акций отца в Walmart, а ее старшая сестра Энн Уолтон Кронке получила остальное.

Нэнси Уолтон Лори, дочь соучредителя Walmart Фото: Скриншот

По данным Bloomberg, сейчас ей принадлежит менее 5 процентов акций компании, и она не принимает активного участия в деятельности Walmart.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, по состоянию на 29 апреля 2024 года Уолтон Лори занимает 269-е место в списке самых богатых людей мира, ее состояние оценивается в 14,5 млрд долларов.

В 1998 году Уолтон Лори с головой окунулась в искусство и основала танцевальную школу в Колумбии, штат Миссури, под названием Columbia Performing Arts Center.

Она также владела современной балетной труппой Cedar Lake Ensemble в Нью-Йорке, однако в 2015 году она закрылась. С 1999 по 2005 год она и ее муж владели хоккейной командой "Сент-Луис Блюз".

Напомним, в ноябре 2024 года выяснилось, что третий президент РФ Дмитрий Медведев купил себе роскошную яхту в Великобритании, которую постоянно грозится разбомбить.