Представниця найбагатшої сім'ї Америки і спадкоємиця статків Walmart представила свою суперяхту Kaos вартістю 300 мільйонів доларів.

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Ненсі Волтон Лорі, дочка співзасновника Walmart Джеймса "Бада" Волтона і спадкоємиця мільярдних статків, представила суперяхту Kaos вартістю 300 мільйонів доларів, яка стала найбільшим судном такого роду, що належить жінці. Раніше її розкішна яхта належала королівській родині Катару. Про це пише Daily Mail.

Яхта Kaos

Неймовірна суперяхта завдовжки 110 метрів була куплена в 2018 році у катарської королівської особи. І перебудована на нідерландській верфі Oceanco, яка спеціалізується на будівництві яхт за індивідуальним замовленням.

Після завершення будівництва 2022 року Kaos стала не тільки найбільшою яхтою, яку будь-коли побудувала Oceanco, а й найбільшою яхтою, яку будь-коли побудували в Нідерландах, а також найбільшим судном такого роду, що належить жінці.

Гігантська суперяхта вміщує 34 гостя в розкішних каютах і має в своєму розпорядженні палубу власника, відокремлену від іншої частини яхти для забезпечення приватності.

Однією з головних особливостей чотирипалубного судна є його величезний басейн, оточений додатковими місцями для сидіння. Усередині розкішного пляжного клубу розташований акваріум, з якого відкривається захопливий вид на басейн нагорі.

Також на борту Kaos тривають: вертолітний майданчик, кінотеатр на 12 осіб, масажний салон, хамам і тренажерний зал.

На цьому грандіозному кораблі також є ексклюзивний зал під назвою "Лондонський бар", оснащений димовими машинами, діджейським пультом і люстрою у вигляді водної стіни.

На яхті також є окремий тренажерний зал для екіпажу і невеликий госпіталь для надання невідкладної медичної допомоги в морі.

Цікаво, але коли судно належало шейху Халіфу бін Хамаду Аль Тані, на яхті були кімнати, недоступні для жінок.

Ймовірно, ці обмежені простори включали в себе чоловічі покої або кімнати для нарад, призначені для оточення еміра, що підкреслювало традиційний та ієрархічний підхід до розкоші.

Корабель, який колись вирізнявся винятковістю і простором, де домінували чоловіки, зазнав повної трансформації, ініційованої спадкоємицею Walmart, щоб відобразити його нове призначення — стати притулком для сучасної та незалежної жінки.

2023 року її нині знаменита супер'яхта зазнала вандалізму з боку активістів із боротьби за клімат, які обмалювали судно аерозольною фарбою, коли воно стояло на Ібіці — острові біля узбережжя Іспанії.

Члени іспанської екологічної групи Futuro Vegetal розмалювали корму яхти червоною і чорною фарбою і тримали плакат із написом "Ви споживаєте, інші страждають".

Вандали обмалювали яхту Волтона Лорі

73-річна Волтон Лорі — молодша дочка Джеймса "Бада" Волтона, який заснував Walmart разом зі своїм братом Семом Волтоном.

Брати відкрили перший Walmart 1962 року в Роджерсі, штат Арканзас.

За даними Bloomberg, Волтон Лорі наразі проживає в Хендерсоні, штат Невада, і Лос-Анджелесі.

У 1973 році вона здобула ступінь бакалавра з англійської мови в Мемфіському університеті, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Біллом Лорі.

Коли 1995 року помер її батько, Волтон Лорі успадкувала близько половини з 40 мільйонів акцій батька в Walmart, а її старша сестра Енн Волтон Кронке отримала решту.

Ненсі Волтон Лорі, дочка співзасновника Walmart Фото: Скриншот

За даними Bloomberg, зараз їй належить менше 5 відсотків акцій компанії, і вона не бере активної участі в діяльності Walmart.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, станом на 29 квітня 2024 року Волтон Лорі посідає 269-те місце у списку найбагатших людей світу, її статки оцінюють у 14,5 млрд доларів.

У 1998 році Волтон Лорі з головою поринула в мистецтво і заснувала танцювальну школу в Колумбії, штат Міссурі, під назвою Columbia Performing Arts Center.

Вона також володіла сучасною балетною трупою Cedar Lake Ensemble у Нью-Йорку, проте 2015 року вона закрилася. З 1999 по 2005 рік вона та її чоловік володіли хокейною командою "Сент-Луїс Блюз".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року з'ясувалося, що третій президент РФ Дмитро Медведєв купив собі розкішну яхту у Великій Британії, яку постійно погрожує розбомбити.