У Новому Орлеані причалила яхта за 360 мільйонів доларів: кому вона належить

Неймовірна мегаяхта належить Шахіду "Шаду" Хану, власнику команди НФЛ Jacksonville Jaguars.

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У Новому Орлеані причалила величезна мегаяхта, яка більше нагадує круїзний лайнер. Яхта Kismet належить власнику команда НФЛ "Джексонвілльські Ягуари" (Jacksonville Jaguars) Шахіду "Шаду" Хану, який прибув на Супербоул 2025. Про це пише NYpost.

Яхта "Кісмет"

Супербоул 2025 відбудеться в ніч із 9 на 10 лютого (о 01:30 за київським часом) на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані. У поєдинку зійдуться дві найсильніші команди сезону: чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ) "Філадельфія Іглз" і чемпіон Американської футбольної ліги (АФЛ) "Канзас-Сіті Чіфс". А в перерві виступить відомий американський репер, лауреат цьогорічної премії "Греммі" Кендрік Ламар.

Яхта "Кісмет" у порту Нового Орлеана Фото: P.J. Ziegler/X

Але прибуття величезної яхти в Новий Орлеан стало ще одним шоу. Гігантська яхта мільярдера Хана під назвою Kismet (доля — ред.), вартість якої, як повідомляється, становить 360 мільйонів доларів, пришвартована в центрі Нового Орлеана перед важливою грою 9 лютого.

Судно Хана, куплене 2024 року, може вмістити до 12 осіб у дев'яти каютах, а також 36 членів екіпажу, включно з капітаном. Яхту "Кісмет" побудували на німецькій корабельні Lürssen, де її описали, як "прекрасну, зроблену на замовлення данину поваги способу життя власника".

Яхта "Кісмет"

Мегаяхта Хана складається з шести палуб, а також трьох басейнів, чотирьох камінів і майданчика для баскетболу. Також є камера кріотерапії і сауна, кілька обідніх зон, кінотеатр просто неба і навіть танцмайданчик.

Яхту можна орендувати, але це коштуватиме колосальні 3,1 мільйона доларів — не враховуючи інших витрат.

Хто такий Шахід "Шад" Хан

Хан — уродженець міста Лахор у Пакистані. Крім Jacksonville Jaguars з Національної футбольної ліги (НФЛ), він також володіє Fulham FC з Прем'єр-ліги, який раніше належав Мохаммеду Аль-Файєду. Він також є власником Flex-N-Gate, американського постачальника автозапчастин.

Шахід "Шад" Хан і Мохаммед Аль-Файєд

Станом на січень 2025 року особистий статок Хана становить 13,3 мільярда доларів. У 2024 році він посів 55-те місце у списку Forbes 400 найбагатших американців і 167-ме місце серед найбагатших людей у світі.

Хан переїхав до Сполучених Штатів 1967 року у віці 16 років, щоб навчатися в Університеті Іллінойсу на факультеті машинобудування та інженерії. Під час навчання він працював мийником посуду. Свою дружину Енн він зустрів під час навчання. У пари двоє дітей.

Хан — один із трьох власників команд НФЛ, які народилися за межами Сполучених Штатів; двоє інших — Кім Пегула з Buffalo Bills, яка народилася в Південній Кореї, та Зігі Вільф із Minnesota Vikings, який народився в Німеччині.

Нагадаємо, раніше Ненсі Волтон Лорі, дочка співзасновника Walmart Джеймса "Бада" Волтона і спадкоємиця мільярдних статків, представила суперяхту Kaos вартістю 300 мільйонів доларів, яка стала найбільшим судном такого роду, що належить жінці. Раніше її розкішна яхта належала королівській родині Катару.