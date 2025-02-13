"Капитан Америка: Дивный новый мир": рецензия на новую часть франшизы с Харрисоном Фордом

Новый фильм киновселенной Marvel получил не самые лестные оценки критиков. Разбираемся, почему.

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В украинских кинотеатрах начинается показ четвертой части фильма "Капитана Америка" – "Капитан Америка: Дивный новый мир". И хотя международные критики не в восторге от четвертой попытки перезапустить франшизу, мы все же посмотрели фильм, чтобы сложить свое мнение. Плюс – Харрисон Форд в виде стимула. Фокус рассказывает, о чем фильм и стоит ли его посмотреть.

Трейлер фильма "Капитан Америка 4" 2025

О чем фильм "Капитан Америка: Дивный новый мир"

В первую очередь стоит отметить, что Криса Эванса в роли Капитана Америки заменил Энтони Маки, а с целью вдохнуть новую жизнь в подуставшую франшизу ее создатели решили пригласить звезду другой грандиозной киножвачки, "Звездные войны", – Харрисона Форда. Сказать можно одно: без него было бы однозначно хуже. Он сыграл президента США впервые со времен Air Force One ("Президентский самолет") в 1997 году. Правда, теперь у него проблемы посерьезнее: он склонен поддаваться ужасающей ярости, которая превращает его в Красного Халка (весьма разрушительного, надо отметить).

Итак, Крис Эванс передал щит Капитана Америки Маки, и тот совершает свой первый самостоятельный выход в роли Сэма Уилсона, который, в свою очередь, настраивает "сотрудничество" с новым напарником – добродушным Дэнни Рамиресом в роли Хоакина Торреса (напоминает Робина у Бэтмена). Новый Капитан Америка отправляется на поиски загадочного злодея, который контролирует президента США.

Фильм для самых горячих поклонников

Конечно же многие будут сравнивать фильм с лентой "Железный человек и Капитан Америка: Союз героев" десятилетней давности и придут к выводу, что картина 2025 года во многом уступает, хотя это происходит с картинами киновселенной не впервые или, правильнее сказать, — уже давно.

В общем и целом Marvel последние несколько лет создает фильмы для посвященных и очень углубленных во вселенную супергероев зрителей, потому что все остальные просто не понимают, что происходит на экране.

Слишком много переплетений с другими сюжетными линиями составляющих вселенной. Если коротко – слишком много разрозненности событий и высокая плотность злодеев на один квадратный метр для пары часов экранного времени. И зрители, которые не отслеживают события каждого фильма и сериала Marvel, однозначно запутаются во всей этой событийной мешанине.

Иногда картина напоминает политический боевик середины 1990-х годов, иногда — фантастическую картину в стиле конца 1970-х, где похитители из космоса угрожают парочке политиков из Белого дама. И, будем честными, если бы не мощные спецэффекты, мы бы заблудились где-то между почти не связанными между собой эпохами в киноиндустрии. А присутствие в кадре Харрисона Форда только усиливает этот эффект блуждания между эпохами.

В итоге можно сказать следующее: этот фильм будет интересен только внимательным поклонникам франшизы и вообще — приверженцам вселенной Marvel. Как явление – это нечто сродни встречи с кинодрузьями: как в случае с бесконечным продолжением сериала "Секс в большом городе", когда проект больше не собирает новую аудиторию, а работает с самыми преданными поклонниками, которые держатся за сериал no metter what.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки".