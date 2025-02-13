"Капітан Америка: Чудесний новий світ": рецензія на нову частину франшизи з Гаррісоном Фордом

Новий фільм кіновсесвіту Marvel отримав не найприємніші оцінки критиків. Розбираємося, чому.

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В українських кінотеатрах починається показ четвертої частини фільму "Капітана Америка" — "Капітан Америка: Чудесний новий світ". І хоча міжнародні критики не в захваті від четвертої спроби перезапустити франшизу, ми все ж подивилися фільм, щоб скласти свою думку. Плюс — Гаррісон Форд у вигляді стимулу. Фокус розповідає, про що фільм і чи варто його подивитися.

Про що фільм "Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Насамперед варто зазначити, що Кріса Еванса в ролі Капітана Америки замінив Ентоні Макі, а щоб вдихнути нове життя в втомлену франшизу, її творці вирішили запросити зірку іншої грандіозної кіножуйла, "Зоряні війни", — Гаррісона Форда. Сказати можна одне: без нього було б однозначно гірше. Він зіграв президента США вперше з часів Air Force One ("Президентський літак") 1997 року. Щоправда, тепер у нього серйозніші проблеми: він схильний піддаватися жахливій люті, яка перетворює його на Червоного Халка (вельми руйнівного, треба зазначити).

Отже, Кріс Еванс передав щит Капітана Америки Макі, і той здійснює свій перший самостійний вихід у ролі Сема Вілсона, який, своєю чергою, налаштовує "співпрацю" з новим напарником — добродушним Денні Раміресом у ролі Хоакіна Торреса (нагадує Робіна у Бетмена). Новий Капітан Америка вирушає на пошуки загадкового лиходія, який контролює президента США.

Фільм для найгарячіших шанувальників

Звичайно ж, багато хто порівнюватиме фільм зі стрічкою "Залізна людина і Капітан Америка: Союз героїв" десятирічної давності і дійде висновку, що картина 2025 року багато в чому поступається, хоча це відбувається з картинами кіновсесвіту не вперше або, правильніше сказати, — вже давно.

Загалом Marvel останні кілька років створює фільми для присвячених і дуже заглиблених у всесвіт супергероїв глядачів, тому що всі інші просто не розуміють, що відбувається на екрані.

Занадто багато переплетінь з іншими сюжетними лініями складових всесвіту. Якщо коротко — занадто багато розрізненості подій і висока щільність лиходіїв на один квадратний метр для пари годин екранного часу. І глядачі, які не відстежують події кожного фільму і серіалу Marvel, однозначно заплутаються у всій цій подієвій мішанині.

Інколи картина нагадує політичний бойовик середини 1990-х років, інколи — фантастичну картину в стилі кінця 1970-х, де викрадачі з космосу погрожують парочці політиків із Білого дому. І, будемо чесними, якби не потужні спецефекти, ми б заблукали десь між майже не пов'язаними між собою епохами в кіноіндустрії. А присутність у кадрі Гаррісона Форда тільки підсилює цей ефект блукання між епохами.

У підсумку можна сказати таке: цей фільм буде цікавий тільки уважним шанувальникам франшизи і взагалі — прихильникам всесвіту Marvel. Як явище — це щось на кшталт зустрічі з кінодрузями: як у випадку з нескінченним продовженням серіалу "Секс і місто", коли проєкт більше не збирає нову аудиторію, а працює з найвідданішими шанувальниками, які тримаються за серіал no metter what.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчиська".