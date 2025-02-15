Топ 3 сериала на Netflix, которые нужно посмотреть прямо сейчас

Снова ищете свое новое шоу на Netflix? Есть несколько предложений, что вам посмотреть на этих февральских выходных со снежной погодой.

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Каждую неделю Netflix добавляет свежие фильмы и телешоу в свою библиотеку контента, что делает и без того трудный выбор — решение, что смотреть на потоковом сервисе дальше — еще сложнее. Вы всегда можете обратиться к Топ-10 Netflix за помощью, но вы не можете гарантировать, что самые популярные шоу всегда стоит смотреть. Об это пишет tomsguide.

Выделяем три сериала, которые определенно стоит посмотреть. На данный момент эти сериалы представляют собой новую драму, основанную на шокирующей реальной истории, заключительных эпизодах "Кобры Кай" и пугающем научно-фантастическом немецком сериале.

"Яблочный уксус"

"Яблочный уксус" — это новая австралийская криминальная драма, основанная на шокирующей реальной истории. Другими словами, он практически создан для того, чтобы стать большим хитом среди стримеров. Чтобы убедиться в этом, достаточно оглянуться назад на успех "Изобретая Анну".

Сериал основан на опальной влиятельной фигуре в сфере здравоохранения Белль Гибсон (которую здесь играет Кейтлин Девер). Сериал возвращает нас к первым дням социальных сетей и описывает историю Белль. Она построила империю влиятельных лиц, основанную на сфабрикованной истории о том, как победить рак мозга с помощью чистого питания и альтернативных лекарств).

В сериале также рассказывается о пути трех других женщин, каждая из которых так или иначе связана с Белль.

"Кассандра"

"Кассандра" — это жуткий шестисерийный научно-фантастический сериал Netflix на немецком языке, ставший популярным новым дополнением к потоковому сервису.

В сериале рассказывается о семейном конфликте с ретро-помощником с искусственным интеллектом, который пробуждается, когда они переезжают в самый старый умный дом в стране, спустя десятилетия после того, как первоначальный владелец скончался при загадочных обстоятельствах.

Кассандра, как выясняется, полна решимости никогда больше не оставаться одна и демонстрирует все более зловещее поведение по мере того, как вездесущий помощник все больше привязывается к ее новой семье.

"Кобра Кай"

Вышли последние эпизоды "Кобры Кай", и (что неудивительно) спин-офф "Каратэ Кид" после своего возвращения сразу же занял вершину чарта Netflix.

Эта последняя серия эпизодов завершает шоу. После шока на турнире Sekai Taikai, эта последняя серия эпизодов отдает дань уважения всему, что было раньше, предлагая больше действия и больше драмы, прежде чем закончиться "таким образом, чтобы передать все те чувства из фильмов 80-х, аплодисменты и слезы", как сказал звезда проекта — Ральф Маччио.

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