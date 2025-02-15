Топ 3 серіали на Netflix, які потрібно подивитися просто зараз

Знову шукаєте своє нове шоу на Netflix? Є кілька пропозицій, що вам подивитися на цих лютневих вихідних зі сніжною погодою.

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Щотижня Netflix додає свіжі фільми та телешоу до своєї бібліотеки контенту, що робить і без того важкий вибір — рішення, що дивитися на потоковому сервісі далі — ще складнішим. Ви завжди можете звернутися до Топ-10 Netflix за допомогою, але ви не можете гарантувати, що найпопулярніші шоу завжди варто дивитися. Про це пише tomsguide.

Виділяємо три серіали, які безперечно варто подивитися. Наразі ці серіали являють собою нову драму, засновану на шокуючій реальній історії, заключних епізодах "Кобри Кай" і лякаючому науково-фантастичному німецькому серіалі.

"Яблучний оцет"

"Яблучний оцет" — це нова австралійська кримінальна драма, заснована на шокуючій реальній історії. Іншими словами, він практично створений для того, щоб стати великим хітом серед стримерів. Щоб переконатися в цьому, достатньо озирнутися назад на успіх "Винаходячи Анну".

Серіал заснований на опальній впливовій фігурі у сфері охорони здоров'я Белль Гібсон (яку тут грає Кейтлін Девер). Серіал повертає нас до перших днів соціальних мереж і описує історію Белль. Вона побудувала імперію впливових осіб, засновану на сфабрикованій історії про те, як перемогти рак мозку за допомогою чистого харчування та альтернативних ліків).

У серіалі також розповідається про шлях трьох інших жінок, кожна з яких так чи інакше пов'язана з Белль.

"Кассандра"

"Кассандра" — це моторошний шестисерійний науково-фантастичний серіал Netflix німецькою мовою, що став популярним новим доповненням до потокового сервісу.

У серіалі розповідається про сімейний конфлікт із ретро-помічником зі штучним інтелектом, який прокидається, коли вони переїжджають у найстаріший розумний будинок у країні, за десятиліття після того, як початковий власник помер за загадкових обставин.

Кассандра, як з'ясовується, сповнена рішучості ніколи більше не залишатися одна і демонструє дедалі зловіснішу поведінку в міру того, як всюдисущий помічник дедалі більше прив'язується до її нової сім'ї.

"Кобра Кай"

Вийшли останні епізоди "Кобри Кай", і (що не дивно) спін-офф "Карате Кід" після свого повернення одразу ж посів вершину чарту Netflix.

Ця остання серія епізодів завершує шоу. Після шоку на турнірі Sekai Taikai, ця остання серія епізодів віддає данину поваги всьому, що було раніше, пропонуючи більше дії та більше драми, перш ніж закінчитися "таким чином, щоб передати всі ті почуття з фільмів 80-х, оплески та сльози", як сказав зірка проєкту — Ральф Маччіо.

Раніше Фокус писав про найкращі детективні трилери Netflix.