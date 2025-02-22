12 недель в топе: какой фильм "не отпускает" фанатов Netflix уже 3 месяца

Несмотря на то, что картине уже почти четверть века, любовь зрителей к ней не иссякает.

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Первая часть анимационного фильма "Шрек", премьера которого состоялась 22 апреля 2001 года, даже спустя 24 года остается одним из самых любимых мультфильмов миллионов зрителей по всему миру. Очередное тому подтверждение – 12 недель в топ-10 лучших фильмов Netflix. Только за последнюю неделю его просмотрели семь миллионов раз. Интересно, что вторая часть "Шрека" уже пять недель держится в топе, оставив далеко позади другие семь картин.

Главный герой ленты – большой зеленый огр по имени Шрек, который живет на болоте спокойной и уединенной жизнью, пугая время от времени непрошенных гостей. Однажды он обнаруживает, что его болото заполонили всевозможные сказочные существа, изгнанные коварным лордом Фаркуадом.

Подобное соседство не устраивает Шрека, и он в компании очень болтливого осла отправляется к виновнику своего дискомфорта, чтобы убедить лорда вернуть ему его болото. Однако лорд не хочет просто так удовлетворить просьбу огра и заключает с ним сделку. Фаркуад, мечтающий стать королем, отправляет Шрека спасти принцессу Фиону, которая ждет свою настоящую любовь в башне, охраняемой огнедышащим драконом. Но как только они возвращаются с Фионой, становится очевидным, что не только Шрек, уродливый огр, начинает влюбляться в прекрасную принцессу, но и Фиона скрывает огромный секрет.

Для озвучки героев режиссеры фильма Эндрю Адамсон и Вики Дженсон, для которых это был полнометражный дебют, привлекли сильнейший актерский состав. Свои голоса героям подарили Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас, Джон Литгоу, Венсан Кассель, Питер Деннис, Клайв Пирс, Джим Каммингс, Бобби Блок, Крис Миллер.

Интересный факт состоит в том, что главные актеры никогда не встречались друг с другом. Все они читали свои роли по отдельности, а чтец подсказывал им реплики. Джон Литгоу позже признался, что, хотя ему нравилось играть лорда Фаркуада, он был немного разочарован тем, что никогда не работал напрямую с Майком Майерсом, Кэмерон Диас или Эдди Мерфи.

История о зеленом ворчливом великане с добрым сердцем покорила зрителей и критиков по всему миру. Мультфильм собрал $487 миллионов, став четвертым самым кассовым релизом 2001 года. Кинопрофи высоко оценили его анимацию, озвучку, саундтрек, сценарий и юмор, которые, как они отметили, нравятся как взрослым, так и детям.

"Шрек" был номинирован на премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий и получил награду за лучший полнометражный анимационный фильм. Также он имел шесть номинаций на премию "BAFTA", победив в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

В дальнейшем студия DreamWorks Animation выпустила три продолжения – "Шрек 2", "Шрек Третий" и "Шрек навсегда", а также спин-офф и другие произведения франшизы под названием "Шрек". В 2025 году ожидается выход пятой части франшизы.

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