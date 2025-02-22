12 тижнів у топі: який фільм "не відпускає" фанатів Netflix уже 3 місяці

Незважаючи на те, що картині вже майже чверть століття, любов глядачів до неї не вичерпується.

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Перша частина анімаційного фільму "Шрек", прем'єра якого відбулася 22 квітня 2001 року, навіть за 24 роки залишається одним із найулюбленіших мультфільмів мільйонів глядачів по всьому світу. Чергове тому підтвердження – 12 тижнів у топ-10 найкращих фільмів Netflix. Тільки за останній тиждень його переглянули сім мільйонів разів. Цікаво, що друга частина "Шрека" вже п'ять тижнів тримається в топі, залишивши далеко позаду інші сім картин.

Головний герой стрічки – великий зелений огр на ім'я Шрек, який живе на болоті спокійним і відокремленим життям, лякаючи час від часу непрошених гостей. Одного разу він виявляє, що його болото заполонили всілякі казкові істоти, вигнані підступним лордом Фаркуадом.

Таке сусідство не влаштовує Шрека, і він у компанії дуже балакучого віслюка вирушає до винуватця свого дискомфорту, щоб переконати лорда повернути йому його болото. Однак лорд не хоче просто так задовольнити прохання огра й укладає з ним угоду. Фаркуад, який мріє стати королем, відправляє Шрека врятувати принцесу Фіону, яка чекає на своє справжнє кохання у башті, що охороняється вогнедишним драконом. Але щойно вони повертаються з Фіоною, стає очевидним, що не тільки Шрек, потворний огр, починає закохуватися в прекрасну принцесу, а й Фіона приховує величезний секрет.

Для озвучення героїв режисери фільму Ендрю Адамсон і Вікі Дженсон, для яких це був повнометражний дебют, залучили найсильніший акторський склад. Свої голоси героям подарували Майк Майєрс, Едді Мерфі, Кемерон Діас, Джон Літгоу, Венсан Кассель, Пітер Денніс, Клайв Пірс, Джим Каммінгс, Боббі Блок, Кріс Міллер.

Цікавий факт полягає в тому, що головні актори ніколи не зустрічалися один з одним. Усі вони читали свої ролі окремо, а читець підказував їм репліки. Джон Літгоу пізніше зізнався, що, хоча йому подобалося грати лорда Фаркуада, він був трохи розчарований тим, що ніколи не працював безпосередньо з Майком Майерсом, Кемерон Діас або Едді Мерфі.

Історія про зеленого буркотливого велетня з добрим серцем підкорила глядачів і критиків по всьому світу. Мультфільм зібрав $487 мільйонів, ставши четвертим найкасовішим релізом 2001 року. Кінопрофі високо оцінили його анімацію, озвучку, саундтрек, сценарій і гумор, які, як вони зазначили, подобаються як дорослим, так і дітям.

"Шрек" був номінований на премію "Оскар" за найкращий адаптований сценарій і отримав нагороду за найкращий повнометражний анімаційний фільм. Також він мав шість номінацій на премію "BAFTA", перемігши в номінації "Найкращий адаптований сценарій".

Надалі студія DreamWorks Animation випустила три продовження – "Шрек 2", "Шрек Третій" і "Шрек назавжди", а також спін-офф та інші твори франшизи під назвою "Шрек". У 2025 році очікується вихід п'ятої частини франшизи.

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