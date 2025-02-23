23 февраля 2025 года: Поликарпов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться, злиться, выяснять отношения. Ясный месяц на небе в этот день — к проливному дождю.

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Что случилось 23 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирненского. Когда-то он раздал свое имущество бедным, а сам пошел учеником к епископу Уколу. Он рукоположил юношу на диакона. После смерти Укола Поликарп стал епископом Смирны. Однажды его схватили язычники, привязали к столбу, подожгли внизу хворост. Но пламя не взяло тело мужчины. Язычники так испугались, что разрубили его мечом.

Что нельзя делать 23 февраля:

злиться, выяснять отношения

есть жирную пищу

употреблять алкоголь

Народные приметы и поверья:

ясный месяц на небе — к проливному дождю

мороз — к теплой весне

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Антиох, Антонин, Дамиан, Зевин, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Полихроний, Сергей

Родились 23 февраля:

1879 год — Казимир Малевич, художник-абстракционист, автор "Черного квадрата";

1954 год – Виктор Ющенко, президент Украины с 2005 до 2010 года Виктор Ющенко.

А также в этот день:

1863 год — британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;

1893 год — немецкий инженер Рудольф Дизель патентует созданный им двигатель;

1941 год— впервые получен плутоний.

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года