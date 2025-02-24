25 февраля 2025 года: Тараса Бессонного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рано ложиться спать. Идет снег в этот день — семь дней перед Пасхой будет плохая погода.

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Что случилось 25 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память священнослужителя Тарасия, епископа Константинопольского. Он 22 года мудро управлял Церковью, вел суровую аскетическую жизнь. Все имущество свое епископ тратил на богоугодные дела, кормил бедных, помогал немощным. В народе этот день называли Тарасом Бессонным. Считалось, что сегодня нельзя спать до заката солнца, чтобы не попасть под воздействие нечистой силы.

Что нельзя делать 25 февраля:

ложиться рано спать;

есть жирную пищу;

употреблять алкоголь;

смотреть с улицы в дом через окно;

лениться.

Народные приметы и поверья:

на дереве начал выть гнездо грачей — ждите потепления;

идет снег — семь дней перед Пасхой будет плохая погода;

сильно раскричался ворон – летом будут сильные и обильные дожди.

День ангела празднуют:

Александр, Мстислава, Николай, Тарасий.

Родились 25 февраля:

1841 год — Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор;

1871 год — Леся Украинка, выдающаяся украинская поэтесса, писательница и переводчица;

1887 год — Лесь Курбас, украинский актер, режиссер театра и кино;

1943 год — Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы "Битлз".

А также в этот день:

1836 год — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт;

1848 год — во Франции провозглашена Вторая республика;

1856 год — начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата.

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