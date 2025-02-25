Пара, установившая мировой рекорд по продолжительности поцелуя, поделилась печальной новостью

У бывших супругов – два мировых рекорда, однако их брак это не спасло.

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Эккачай Тиранарат и его жена Лаксана из Таиланда, которые установили рекорд по самому продолжительному поцелую (58 часов и 35 минут) в 2013 году, больше не вместе. В подкасте BBC Sounds Witness History, Эккачай рассказал, что сейчас одинок, но до сих пор гордится рекордом.

"Я очень горжусь. Это был опыт, который случается раз в жизни. Мы провели много времени вместе, и я пытаюсь вспоминать только хорошее и то, что мы сделали это вместе", – сказал он ведущей Меган Джонс.

Двукратные победители конкурса Эккачай и Лаксана впервые установили мировой рекорд по самому долгому поцелую в 2011 году, когда они целовались 46 часов и 24 минуты. Пара изначально не регистрировалась на конкурс 2011 года, который был запланирован на несколько дней до Дня святого Валентина, как безнадежные романтики, жаждущие проводить часы в объятиях друг друга. Лаксана только что оправилась от продолжительной болезни, и Эккачай очень хотел увезти ее в отпуск, чтобы "сменить обстановку".

Но обещание 50 000 тайских бат (примерно 1200 фунтов стерлингов на тот момент) и бриллиантовое кольцо было более чем достаточным, чтобы убедить влюбленных попробовать свои силы.

Однако конкурс начался не очень удачно, когда Эккачай почувствовал слабость вскоре после прибытия в торговый центр Royal Garden Plaza в городе Паттайя на востоке Таиланда.

"Там было много людей, соревновались около 14 пар, и вокруг них крутилось много СМИ. Я чувствовал, что сейчас упаду в обморок, некоторые из зрителей давали мне ингалятор, чтобы поддержать меня по пути. Но это было ничто по сравнению с тем, что ждало меня впереди", – вспоминает он.

Лаксана и Эккачай целовались 58 часов и 35 минут подряд Фото: Getty

Мужчина говорит, что был "ошеломлен" правилами попытки установления мирового рекорда, которые требовали, чтобы "губы все время соприкасались" и "пара все время бодрствовала". Также требовалось, чтобы участники стояли все время установления рекорда, не опираясь ни на что. Запрещались взрослые подгузники, памперсы или прокладки для страдающих недержанием. Хотя парам разрешалось пользоваться туалетом, они должны были продолжать целоваться при этом.

Однако, несмотря на суровые правила, Эккачай и Лаксана "решили, что шоу должно продолжаться".

В 2011 году время, которое пытались побить участники, составляло 32 часа и семь минут. Многие люди не выдерживали и падали.

Хотя в начале это было "захватывающе и весело", к тому времени, как прошло 20 часов, Эккачай был "истощен" и "едва мог стоять".

К тому времени, когда осталось семь пар, таец колебался. К счастью, Лаксана положила глаз на приз и не была готова позволить другой паре победить.

"Моя жена сказала: "Нам нужно продолжать бороться", поэтому я продолжил. Но это было действительно трудно. Мы пытались удержать равновесие и дойти до туалета. Мы пытались не споткнуться о собственные ноги. Когда мы наконец добрались, мне было все равно, я так устал", – делится воспоминаниями Тиранарат.

Но вскоре удача оказалась на стороне Эккачая и Лаксаны.

"Когда они сошлись лицом к лицу, последние две пары, я заметил, что другая пара уснула", — сказал Эккачай.

Несмотря на их колоссальные усилия и сенсационный результат в 46 часов и 24 минуты, победа Эккачая и Лаксаны в 2011 году была недолговечной. Уже год спустя один из супругов заболел и не смог соревноваться, их сместила с первого места другая пара.

Однако к 2013 году соревнующаяся супруги Тиранарат были полны решимости попробовать еще раз, описывая мировой рекорд, который к тому времени стоил 100 000 тайских бат (примерно 2350 фунтов стерлингов на тот момент) и два бриллиантовых кольца, как свою "Римскую империю".

Отчаянно желая "вернуть то, что принадлежало нам", Эккачай и Лаксана упорно тренировались для соревнования, понимая, что им придется побить 50 часов и 25 минут.

"Мы старались стоять прямо как статуи. Вместо того чтобы щипаться, мы постукивали друг друга по голове одной рукой, а другой рукой обнимали друг друга, чтобы не заснуть", — вспоминает Эккачай.

Ради приза Лаксана решила не сдаваться до последнего момента Фото: Getty

Однако на заключительном этапе конкурса, который завершился 14 февраля 2012 года, они заметили, что их соперники подняли руки, показывая, что им хватит.

Оглядываясь на свою победу, гость подкаста сказал: "Счастье было омрачено тем, как я устал. Я просто хотел отдохнуть и попить".

По сей день Тиранарата узнают на улице и спрашивают, принимал ли он участие в конкурсе поцелуев.

С тех пор как Книга рекордов Гиннесса отменила категорию самого долгого поцелуя после их победы в 2013 году, он и теперь уже бывшая жена Лаксана остаются мировыми рекордсменами.

Организация заявила, что категория была отменена, потому что она стала слишком опасной, и некоторые правила больше не соответствовали их обновленной политике.

Что стало причиной расставания с Лаксаной, Эккачай не уточнил.

Ранее Фокус писал, что велогонщика на Tour de France оштрафовали за поцелуй с женой.