Пара, яка встановила світовий рекорд за тривалістю поцілунку, поділилася сумною новиною

У колишнього подружжя – два світових рекорди, проте їхній шлюб це не врятувало.

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Еккачай Тіранарат і його дружина Лаксана з Таїланду, які встановили рекорд із найтривалішого поцілунку (58 годин і 35 хвилин) у 2013 році, більше не разом. У подкасті BBC Sounds Witness History, Еккачай розповів, що зараз самотній, але досі пишається рекордом.

"Я дуже пишаюся. Це був досвід, який трапляється раз у житті. Ми провели багато часу разом, і я намагаюся згадувати тільки хороше і те, що ми зробили це разом", – сказав він ведучій Меган Джонс.

Дворазові переможці конкурсу Еккачай і Лаксана вперше встановили світовий рекорд із найдовшого поцілунку в 2011 році, коли вони цілувалися 46 годин і 24 хвилини. Пара спочатку не реєструвалася на конкурс 2011 року, який був запланований на кілька днів до Дня святого Валентина, як безнадійні романтики, спраглі проводити години в обіймах один одного. Лаксана щойно оговталася від тривалої хвороби, і Еккачай дуже хотів відвезти її у відпустку, щоб "змінити обстановку".

Але обіцянка 50 000 тайських бат (приблизно 1200 фунтів стерлінгів на той момент) і діамантова каблучка була більш ніж достатньою, щоб переконати закоханих спробувати свої сили.

Однак конкурс розпочався не дуже вдало, коли Еккачай відчув слабкість невдовзі після прибуття до торгового центру Royal Garden Plaza в місті Паттайя на сході Таїланду.

"Там було багато людей, змагалися близько 14 пар, і навколо них крутилося багато ЗМІ. Я відчував, що зараз втрачу свідомість, дехто з глядачів давав мені інгалятор, щоб підтримати мене дорогою. Але це було ніщо порівняно з тим, що чекало на мене попереду", – згадує він.

Лаксана та Еккачай цілувалися 58 годин і 35 хвилин поспіль Фото: Getty

Чоловік каже, що був "приголомшений" правилами спроби встановлення світового рекорду, які вимагали, щоб "губи весь час стикалися" і "пара весь час була бадьорою". Також вимагалося, щоб учасники стояли весь час встановлення рекорду, не спираючись ні на що. Заборонялися дорослі підгузки, памперси або прокладки для тих, хто страждає на нетримання. Хоча парам дозволялося користуватися туалетом, вони повинні були продовжувати цілуватися при цьому.

Однак, незважаючи на суворі правила, Еккачай і Лаксана "вирішили, що шоу має тривати".

У 2011 році час, який намагалися побити учасники, становив 32 години і сім хвилин. Багато людей не витримували і падали.

Хоча на початку це було "захопливо і весело", на той час, як минуло 20 годин, Еккачай був "виснажений" і "ледь міг стояти".

На той час, коли залишилося сім пар, таєць вагався. На щастя, Лаксана поклала око на приз і не була готова дозволити іншій парі перемогти.

"Моя дружина сказала: "Нам потрібно продовжувати боротися", тому я продовжив. Але це було справді важко. Ми намагалися втримати рівновагу і дійти до туалету. Ми намагалися не спіткнутися об власні ноги. Коли ми нарешті дісталися, мені було все одно, я так втомився", — ділиться спогадами Тіранарат.

Але незабаром удача виявилася на боці Еккачая і Лаксани.

"Коли вони зійшлися віч-на-віч, останні дві пари, я помітив, що інша пара заснула", — сказав Еккачай.

Незважаючи на їхні колосальні зусилля і сенсаційний результат у 46 годин і 24 хвилини, перемога Еккачая і Лаксани 2011 року була недовговічною. Уже через рік один із подружжя захворів і не зміг змагатися, їх змістила з першого місця інша пара.

Однак до 2013 року подружжя Тіранаратів, яке змагалося, було сповнене рішучості спробувати ще раз, описуючи світовий рекорд, який на той час коштував 100 000 тайських бат (приблизно 2350 фунтів стерлінгів на той момент) і дві діамантові каблучки, як свою "Римську імперію".

Відчайдушно бажаючи "повернути те, що належало нам", Еккачай і Лаксана наполегливо тренувалися для змагання, розуміючи, що їм доведеться побити 50 годин і 25 хвилин.

"Ми намагалися стояти прямо як статуї. Замість того щоб щипатися, ми постукували один одного по голові однією рукою, а іншою рукою обіймали один одного, щоб не заснути", – згадує Еккачай.

Заради призу Лаксана вирішила не здаватися до останнього моменту Фото: Getty

Однак на заключному етапі конкурсу, який завершився 14 лютого 2012 року, вони помітили, що їхні суперники підняли руки, показуючи, що їм вистачить.

Озираючись на свою перемогу, гість подкасту сказав: "Щастя було затьмарене тим, як я втомився. Я просто хотів відпочити і попити".

Донині Тіранарата впізнають на вулиці і запитують, чи брав він участь у конкурсі поцілунків.

Відтоді як Книга рекордів Гіннесса скасувала категорію найдовшого поцілунку після їхньої перемоги 2013 року, він і тепер уже колишня дружина Лаксана залишаються світовими рекордсменами.

Організація заявила, що категорію було скасовано, тому що вона стала занадто небезпечною, і деякі правила більше не відповідали їхній оновленій політиці.

Що стало причиною розставання з Лаксаною, Еккачай не уточнив.

Раніше Фокус писав, що велогонщика на Tour de France оштрафували за поцілунок із дружиною.