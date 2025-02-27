Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

27 февраля 2025 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать

Фото: Вікіпедія

Сегодня нельзя отправляться в путешествие и ругаться с близкими людьми.

Related video

Что случилось 27 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. Этот святой исповедник вел монашеский образ жизни и посвятил себя прославлению веры во Христа и духовному очищению.

Что нельзя делать 27 февраля:

  • отправляться в путешествие, дальнюю дорогу
  • ругаться, выяснять отношения, обижаться
  • нарушать пост

Народные приметы и поверья:

  • На Прокопа колея под копытами коня просыпается и санный путь рушится
  • Если верба распускается сначала на макушке, то посев будет добрый и начать сеять лучше пораньше
  • А коли верба на макушке распускаться не спешит, то хорошим будет второй посев
  • Если появились подснежники, значит пора начинать пахоту
  • У воды нос остер — пробивается всюду

День ангела празднуют:

Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей

Родились 27 февраля:

1978 — Каха Каладзе, грузинский политик, мэр Тбилиси с 2017 года, в прошлом — футболист

А также в этот день:

1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин The Ladies' Mercury

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар

1897 — получен искусственный подсластитель сахарин

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года