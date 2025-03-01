1 марта 2025 года: мученицы Евдокии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и завидовать. Ясная погода в этот день — к хорошему урожаю.
Что случилось 1 марта:
Сегодня православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии. Она была очень красивой и легкомысленной девушкой. Но после встречи с настоятелем мужского и женского монастырей Германом приняла крещение и стала ревностной христианкой. Умерла за веру во Христа мученической смертью. В народе этот день называли "Евдокия Плющиха" или "Евдоха".
Что нельзя делать 1 марта:
- ругаться, завидовать, обижаться
- поминать усопших родственников алкоголем
- грустить
Народные приметы и поверья:
- ясная погода — к хорошему урожаю
- снег идет — к холодной весне
- воробьи пьют из лужи — к ранней весне
- туман утром — к теплому лету
День ангела празднуют:
Антон, Давид, Никифор, Евдокия, Антонина, Марьяна
А также в этот день:
1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний
1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей
1753 — в Швеции принят григорианский календарь
1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство
1781 — вступили в силу Статьи Конфедерации — первый конституционный документ США
1790 — первая перепись населения США
1977 — в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде
Также Фокус писал церковный календарь на март 2025 года