В Киеве завершился кинофестиваль фильмов военного времени: как прошла церемония (фоторепортаж)

Среди звезд Фокус заметил Маричку Падалко, Геннадия Попенко, певицу TAYANNA. Сам фестиваль прошел при поддержке президента Украины.

Related video

В национальном центре "Украинский дом" прошла торжественная церемония закрытия Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory, на которой было отмечено семь документальных фильмов, снятых во время российско-украинской войны. Фокус побывал на событии.

Геннадий Попенко

Фестиваль проводился при поддержке Президента Украины, инициирован Госкино Украины и основан ОО "УКРИКИНОФЕСТ", Международным кинофестивалем "Молодость", Одесской киностудией. Cinema for Victory призван внести ясность в исторические события вокруг украинской истории в реальном времени и для будущего

Торжественная церемония закрытия, ведущими которой были Маричка Падалко и Геннадий Попенко, началась с проникновенного исполнения песни "Идет сечевое войско" в исполнении заслуженного академического ансамбля песни и пляски ВСУ, что придало события особого символизма и эмоциональной глубины.

TAYANNA

Лучшим полнометражным фильмом стала лента "Спомин" (Memoria) режиссера Домникии Левчук. Награду вручал Андрей Осипов, руководитель Одесской киностудии.

Победу среди короткометражных фильмов одержала работа "Воспоминание о будущем" ("Flashback to the future") режиссера Семена Горова. Награду вручал Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

За лучшую режиссерскую работу была отмечена фильм "Воины науки" ("Warriors of Science") режиссера Кирилла Бина. Награду победителю передал французский режиссер и продюсер, член жюри Филипп Азуле.

Андрей Халпахчи

Филипп Азуле

Анастасия Цимбалару

Ранее Фокус писал о премьерном показе фильма "Песики".