У Києві завершився кінофестиваль фільмів воєнного часу: як пройшла церемонія (фоторепортаж)

Серед зірок Фокус помітив Марічку Падалко, Геннадія Попенка, співачку TAYANNA. Сам фестиваль пройшов за підтримки президента України.

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У національному центрі "Український дім" відбулася урочиста церемонія закриття Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory, на якій було відзначено сім документальних фільмів, знятих під час російсько-української війни. Фокус побував на події.

Геннадій Попенко

Фестиваль проводився за підтримки Президента України, ініційований Держкіно України та заснований ГО "УКРІКІНОФЕСТ", Міжнародним кінофестивалем "Молодість", Одеською кіностудією. Cinema for Victory покликаний внести ясність в історичні події навколо української історії в реальному часі та для майбутнього

Урочиста церемонія закриття, ведучими якої були Марічка Падалко та Геннадій Попенко, розпочалася з проникливого виконання пісні "Йде січове військо" у виконанні заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю ЗСУ, що додало події особливого символізму та емоційної глибини.

TAYANNA

Найкращим повнометражним фільмом стала стрічка "Спомин" (Memoria) режисерки Домнікії Левчук. Нагороду вручав Андрій Осипов, керівник Одеської кіностудії.

Перемогу серед короткометражних фільмів здобула робота "Спогад про майбутнє" ("Flashback to the future") режисера Семена Горова. Нагороду вручав Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

За найкращу режисерську роботу було відзначено фільм "Воїни науки" ("Warriors of Science") режисера Кирила Біна. Нагороду переможцю передав французький режисер і продюсер, член журі Філіп Азуле.

Андрій Халпахчі

Філіп Азуле

Анастасія Цимбалару

Раніше Фокус писав про прем'єрний показ фільму "Песики".