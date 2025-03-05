5 марта 2025 года: Конона Мандонского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя совершать крупные покупки и обсуждать людей. Теплый и ясный день — к жаркому лету.

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Что случилось 5 марта:

Сегодня в православной церкви почитают память Конона Мандонского. Он известен своим скромным образом жизни и служением Богу до последнего вздоха. Однажды наместник по имени Публий был прислан для того, чтобы уничтожить всех христиан, одной из его жертв стал и Конон. Его спросили на суде что он выберет: отречься от Бога и поклонится идолам или умереть, он выбрал Господа, за что был подвергнут пыткам и смерти.

Что нельзя делать 5 марта:

совершать крупные покупки;

сплетничать и обсуждать людей;

ходить в гости;

обижаться и ссориться.

Народные приметы и поверья:

теплый и ясный день — к жаркому лету;

если появились подснежники — можно начинать вспашку;

солнечный день без туч — летом не будет града.

День ангела празднуют:

Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Иван, Федор, Раиса

Родились 5 марта:

1871 год — Роза Люксембург, немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист

1958 год — Владимир Бессонов, украинский футболист и футбольный тренер

А также в этот день:

1558 год — медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днем появления табака в Европе

1844 год — столица Верхней и Нижней Канады перенесена из Кингстона в Монреаль

1868 год — в Англии запатентован степлер

1929 год — создан Запорожский драматический театр

1943 год — первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor

Также Фокус писал церковный календарь на март 2025 года