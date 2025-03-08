Работа — умирать: рецензия на фильм "Микки 17" с Робертом Паттинсоном

Какой получилась новая картина режиссера Пон Чжун Хо, автора знаменитых "Паразитов".

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В Украине стартует показ новой картины режиссера нашумевших и четырежды оскароносных "Паразитов" Пон Чжун-Хо. Его свежая работа "Микки 17", где главную роль сыграл звездный вампир из "Сумерек" Роберт Паттинсон, снова поднимает вопросы классовой борьбы. Правда, в этот раз события разворачиваются в космосе.

"Микки 17" – это киноадаптация научно-фантастического романа Эдварда Эштона 2022 года "Микки-7". Фокус посмотрел картину и делится впечатлениями.

Трейлер фильма "Микки 17" 2025

О чем фильм "Микки 17" 2025

На улице 2054 год – не такое далекое, но уже мало узнаваемое будущее. Микки, не самый сообразительный добрый улыбчивый парень-недотепа, попадает в серьезные неприятности и оказывается на борту межпланетного лайнера на должности экспериментальной человеческой особи (клонированного чернорабочего), чья работа – умирать самыми страшными и жестокими способами.

Впрочем, пока он остается живым, в его обязанности входит испытывать на себе все экспериментальные образцы лекарственных препаратов, синтетическое мясо, вирусы, рассказывать, как влияет радиация на его разлагающуюся от облучения кожу, и переносить многие другие ужасающие эксперименты, которые страшно проводить даже над лабораторными крысами.

После очередной смерти Микки заново печатают на принтере по копированию человеческих существ, и все начинается по новому кругу. Ежедневный рацион питания для главного героя обеспечивает его организму минимальные условия для выживания.

Из радостей у Микки – только роман с представительницей охраны на корабле Нэшей (Наоми Аки). Все остальное для героя фильма — абсолютный ад, который он воспринимает с покорностью судьбе и принятием.

И неизвестно, как долго бы штамповали Микки снова и снова, если бы не попадание семнадцатой версии героя в пещеру к щипалкам на ледяной планете, которую владелец космического корабля, бывший конгрессмен Кеннет Маршалл (Марк Руффало), рассматривал в качестве поля для экспансии нового мира — "планеты чистоты".

В какой-то момент происходит накладка, и не погибшего в очередной раз Микки "распечатывают" заново. В итоге версии "17" и "18" вынуждены сосуществовать, обладая очень разными характерами: новая версия Микки — агрессивная и довольно кровожадная, в отличие от оригинала.

Так о чем хотел сказать автор?

Лучше всего режиссеру Пон Чжун-Хо удаются рассуждения на тему классовых взаимодействий и борьбы. Автор картины вываливает на зрителей всю правду о том, как богатые и влиятельные на самом деле воспринимают более слабых и зависимых. Художественный гротеск, к помощи которого прибегнул Хо, в сатирической манере демонстрирует пропасть между власть имущими и всеми остальными.

На фоне основной линии повествования режиссер поднимает вопросы этики воспроизведения и клонирования человека. Неоднократно затрагивается тема различия в характерах версий Микки: шестой был нытиком, третий – нежным, второй – молчуном. Другими словами, даже клонированная личность обладает уникальными качествами личности и не является абсолютной копией предыдущей версии себя.

Эта тема выглядит актуальной на фоне участившихся обсуждений о правомерности и этике неприродного воспроизведения человека.

Из позитивного: картина носит легкий характер сатирического повествования. Ужас несоизмеримого с жизнью страдания героя подается с юмором и в значительной степени облегчает восприятие истории. Такой себе фантастический фильм ужасов, исключивший ужас и заменивший его на легкую сатиру.

Кому будет интересно?

Пожалуй, всем неравнодушным к жанру научной фантастики и лично актеру Роберту Паттинсону. Игра звезды "Сумерек" выглядит очень достоверной и вызывает искреннее сочувствие. Этот покорный, не слишком смышленый герой, чья главная добродетель – это самоотдача и принятие, покоряет с первых кадров и буквально выдавливает из зрителя умиление.

Сейчас трудно сказать, станет ли "Микки 17" новым лауреатом "Оскара", но фильм точно достоин высокой строчки в рейтинге критиков и зрителей. Главное – помнить, что многое в сценарии Хо – это "пасхалки" и "закладки", в которых следует искать смыслы между строк.

Ранее Фокус публиковал рецензию на фильм "Песики" с Лесей Никитюк.