Робота — помирати: рецензія на фільм "Міккі 17" з Робертом Паттінсоном

Якою вийшла нова картина режисера Пон Чжун Хо, автора знаменитих "Паразитів".

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В Україні стартує показ нової картини режисера гучних і дуже оскароносних "Паразитів" — Пон Чжун-Хо. Нова картина режисера — "Міккі 17", головну роль в якому зіграв зоряний вампір із "Сутінків" — Роберт Паттінсон, знову порушує питання класової боротьби, щоправда, цього разу, події розгортаються в космосі.

"Міккі 17" — це кіноадаптація науково-фантастичного роману Едварда Ештона 2022 року — "Міккі 7". Фокус подивився картину і ділиться враженнями.

Трейлер фільму "Міккі 17" 2025 року

Про що фільм "Міккі 17" 2025

На вулиці 2054 рік, не таке далеке, але вже мало впізнаване майбутнє. Міккі — не найкмітливіший добрий усміхнений хлопець-недотепа, потрапляє в серйозні неприємності та опиняється на борту міжпланетного лайнера на посаді експериментальної людської особини (клонованого чорнороба), чия робота — це помирати найстрашнішими та найжорстокішими способами.

Втім, поки він залишається живим, в його обов'язки входить випробовувати на собі всі експериментальні зразки лікарських препаратів, синтетичного м'яса, вірусів, розповідає, як впливає радіація на шкіру, що розкладається від опромінення, і багато інших жахливих експериментів, які страшно проводити навіть над лабораторними щурами. .

Після чергової смерті Міккі заново друкують на принтері з копіювання людських істот, і все починається по новому колу. Щоденний раціон харчування для Міккі забезпечує його організму мінімальні умови для виживання.

З радощів у Міїкі — тільки роман із представницею охорони на кораблі Нешей (Наомі Акі). Усе інше для героя фільму — абсолютне пекло, яке він сприймає зі покірністю долі та прийняттям.

І невідомо, як довго б штампували Міккі знову і знову, якби не потрапляння сімнадцятої версії героя до печери до щипалок на крижаній планеті, яку власник космічного корабля, колишній конгресмен — Кеннет Маршалл (Марк Руффало) розглядав як поле для експансії нового світу — "планетою чистоти".

У якийсь момент, відбувається накладка і не загиблого, в черговий раз Міккі, "роздруковують" заново. У підсумку версії "сімнадцять" і "вісімнадцять" змушені співіснувати, маючи дуже різні характери: нова версія Міккі — агресивна і досить кровожерлива, на відміну від оригінальної версії героя.

Так, про що хотів сказати автор?

Найкраще режисерові Пон Чжун-Хо вдаються міркування на тему класових взаємодій і боротьби. Автор картини вивалює на глядачів усю правду про те, як багаті та впливові, насправді, сприймають слабших і залежних. Художній гротеск, до допомоги якого вдався Хо, у сатиричній манері демонструє прірву між можновладцями і всіма іншими.

На тлі основної лінії оповіді, режисер порушує питання етики відтворення і клонування людини. Неодноразово порушується тема відмінності в характерах версій Міккі: шостий був скиглієм, третій — ніжним, другий мовчуном. Інакше кажучи, навіть надрукована, клонована особистість має унікальні якості особистості і не є абсолютною копією попередньої версії себе.

Ця тема виглядає актуальною на тлі дедалі частіших обговорень про правомірність та етику неприродного відтворення людини.

З позитивного: картина має легкий характер сатиричного оповідання. Жах неспівмірного з життям страждання героя подається з гумором і, значною мірою, полегшує сприйняття історії. Такий собі фантастичний фільм жахів, що виключив жах і замінив його на легку сатиру.

Кому буде цікаво?

Мабуть, усім небайдужим до жанру наукової фантастики та особисто актору Роберту Паттінсону. Гра зірки "Сутінків" виглядає дуже достовірною і викликає щире співчуття. Цей покірний, не надто тямущий герой, чия головна чеснота — це самовіддача і прийняття, підкорює з перших кадрів і буквально тисне з глядача розчулення.

Наразі важко сказати, чи стане "Міккі 17" новим лауреатом "Оскарів", але фільм точно вартий високого рядка в рейтингу критиків і глядачів. Головне — пам'ятати, що багато чого в сценарії Хо — це "пасхалки" і "закладки", в яких слід шукати смисли між рядків.