7 марта 2025 года: священномучеников Василия, Ефрема и других - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя прокрастинировать и лениться, а также переносить дела на завтра. Пасмурный день – к заморозкам.

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Что случилось 7 марта:

Cегодня в православной церкви почитают память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

Также 7 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день книги.

Что нельзя делать 7 марта:

прокрастинировать и лениться;

выяснять отношения;

переносить дела на завтра;

повышать голос на детей;

делать перестановку в доме или квартире.

Народные приметы и поверья:

пасмурный день – к заморозкам;

синий горизонт сулит потепление;

южный ветер – к весенней засухе;

тает вода, но лед держится – будет неурожайный год.

День ангела празднуют:

Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.

Родились 7 марта:

1932 год — Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор

А также в этот день:

1657 год — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки

1926 год — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком

Также Фокус писал церковный календарь на март 2025 года