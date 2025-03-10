Не Канада: знаменитые и состоятельные американцы уезжают из США

Богатые граждане США бегут в Великобританию из-за токсичной политической ситуации в стране и участившихся скандалов в кабинетах власти. Они не только арендуют, но и покупают дорогое жилье.

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После прихода к власти в США президента Дональда Трампа многие состоятельные американцы массово переезжают в эксклюзивные уголки Британии, где намерены переждать срок 47-го президента в Белом доме, пишет Daily Mail.

Инвестиции в недвижимость Великобритании становятся более привлекательными для американских семей, которые активно арендуют или покупают недвижимость в престижных районах Лондона, таких как Ноттинг-Хилл, Кенсингтон и Хэмпстед.

Так называемый "Дональд Дэш" был подкреплен данными Министерства внутренних дел на этой неделе, которые показали, что количество заявлений на получение гражданства Великобритании резко возросло в последнем квартале 2024 года, увеличившись на 40% в годовом исчислении. Фактически, в прошлом году заявки подали более 6100 граждан США, что является самым высоким показателем с момента начала учета два десятилетия назад и на 26% больше, чем в 2023 году.

Кенсингтон – один из самых дорогих и престижных районов Лондона

Среди звезд, которые уже уехали на Туманный Альбион, – телеведущая Эллен Дедженерес и ее жена Порция де Росси, дизайнер Том Форд, супруги Райан Гослинг и Ева Мендес. Поговаривают также, что там же поселилась актриса Америка Феррера. Ее заметили при осмотре школ на западе Лондона.

По словам одного из риэлторов из Ноттинг-Хилла, количество богатых американских семей, которые переезжают, "резко возросло" после победы Трампа.

"На прошлой неделе мы перевезли актрису Marvel в дом совсем рядом отсюда".

Журналисты отмечают, что одна из американских пар, которая продала свой особняк в Холланд-парке в надежде вернуться в Америку под руководством Камалы Харрис, вынуждена была покупать новый дом в Лондоне. Еще одни состоятельные американский брат и сестра начали быстрый переезд из Нью-Йорка в Лондон, сняв двухкомнатную квартиру в Ноттинг-Хилле за 7000 фунтов стерлингов в месяц, лишь бы не жить "под Трампом".

Телеведущую Эллен Дедженерес заметили в английском пабе

Адвокат Линси Блит, партнер по вопросам иммиграции в национальной юридической фирме Michelmores LLP, сказала, что подобная ситуация не стала сюрпризом.

"Учитывая растущую нестабильность в Овальном кабинете и обилие вариантов иммиграции в Великобританию, я ожидаю, что в течение следующих 4 лет мы увидим все больше и больше подобных случаев". Она добавила, что такие события, как скандал в Овальном кабинете между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также негативная реакция Европы, "мотивируют тех, кто рассматривал возможность переезда в Великобританию, начать подачу заявлений".

Стивен Паттин, переговорщик по аренде в Marsh & Parsons в Ноттинг-Хилле, констатирует, что число тех, кто хочет арендовать или купить недвижимость, выросло на 30-40%, и около 60 запросов в неделю – от граждан США.

"Я заметил, что в прошлом году я имел дело с 10–15 американцами в неделю, тогда как обычно это один или два. Сейчас я активно работаю с 70 людьми, по крайней мере 50 из них — американцы", – отметил он.

Лондонские агентства по недвижимости предлагают множество достойных вариантов жилья для американцев

Несколько иммиграционных юристов подтвердили, что они наблюдают значительный всплеск притока богатых граждан США в Великобританию, особенно в такие районы, как западный Лондон, после переизбрания Трампа в ноябре.

"Нет никаких сомнений, что в настоящее время в Великобританию приезжают рекордные цифры граждан США. Я бы сказал, что это отчасти связано с экономикой, поскольку доллар в настоящее время хорошо ведет себя по отношению к фунту, и это имеет ценность, но также наша элитная недвижимость в богатых районах Лондона, таких как Бейсуотер и Челси, находится по самым низким ценам за десятилетия. Однако слон в комнате — это Трамп. Его возвращение, без сомнения, является самым большим фактором, способствующим тому, что богатые и влиятельные люди направляются в Великобританию. Налоговые льготы, которые Трамп предоставит богатым классам, должны означать, что им будет лучше в США, несмотря на то, что они направляются в Великобританию толпами", – рассказал Раман Каушал, адвокат по вопросам иммиграции и прав человека.

Ранее Фокус писал, кто из знаменитостей собирался уехать из США в случае победы Трампа.