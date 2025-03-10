Не Канада: знамениті та заможні американці виїжджають зі США

Багаті громадяни США тікають до Великої Британії через токсичну політичну ситуацію в країні та часті скандали в кабінетах влади. Вони не тільки орендують, а й купують дороге житло.

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Після приходу до влади у США президента Дональда Трампа багато заможних американців масово переїжджають до ексклюзивних куточків Британії, де мають намір перечекати термін 47-го президента в Білому домі, пише Daily Mail.

Інвестиції в нерухомість Великої Британії стають привабливішими для американських родин, які активно орендують або купують нерухомість у престижних районах Лондона, таких як Ноттінг-Гілл, Кенсінгтон і Гемпстед.

Так званий "Дональд Деш" був підкріплений даними Міністерства внутрішніх справ цього тижня, які показали, що кількість заяв на отримання громадянства Великої Британії різко зросла в останньому кварталі 2024 року, збільшившись на 40% у річному обчисленні. Фактично, торік заявки подали понад 6100 громадян США, що є найвищим показником з моменту початку обліку два десятиліття тому і на 26% більше, ніж у 2023 році.

Кенсингтон — один із найдорожчих і найпрестижніших районів Лондона

Серед зірок, які вже виїхали на Туманний Альбіон, – телеведуча Еллен Дедженерес та її дружина Порція де Россі, дизайнер Том Форд, подружжя Раян Гослінг та Єва Мендес. Подейкують також, що там же оселилася актриса Америка Феррера. Її помітили під час огляду шкіл на заході Лондона.

За словами одного з ріелторів із Ноттінг-Гілла, кількість багатих американських родин, які переїжджають, "різко зросла" після перемоги Трампа.

"Минулого тижня ми перевезли актрису Marvel у будинок зовсім поруч звідси".

Журналісти зазначають, що одна з американських пар, яка продала свій особняк у Голланд-парку в надії повернутися в Америку під керівництвом Камали Гарріс, змушена була купувати новий будинок у Лондоні. Ще одні заможні американські брат і сестра розпочали швидкий переїзд із Нью-Йорка до Лондона, винайнявши двокімнатну квартиру в Ноттінг-Гіллі за 7000 фунтів стерлінгів на місяць, аби не жити "під Трампом".

Телеведучу Еллен Дедженерес помітили в англійському пабі

Адвокат Лінсі Бліт, партнер з питань імміграції в національній юридичній фірмі Michelmores LLP, сказала, що така ситуація не стала сюрпризом.

"З огляду на зростаючу нестабільність в Овальному кабінеті та велику кількість варіантів імміграції до Великої Британії, я очікую, що протягом наступних 4 років ми побачимо дедалі більше і більше подібних випадків". Вона додала, що такі події, як скандал в Овальному кабінеті між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, а також негативна реакція Європи, "мотивують тих, хто розглядав можливість переїзду до Великої Британії, почати подачу заяв".

Стівен Паттін, парламентер з оренди в Marsh & Parsons у Ноттінг-Гіллі, констатує, що кількість тих, хто хоче орендувати або купити нерухомість, зросла на 30-40%, і близько 60 запитів на тиждень — від громадян США.

"Я помітив, що минулого року я мав справу з 10-15 американцями на тиждень, тоді як зазвичай це один чи два. Зараз я активно працюю з 70 людьми, принаймні 50 із них — американці", — зазначив він.

Лондонські агентства з нерухомості пропонують безліч гідних варіантів житла для американців

Кілька імміграційних юристів підтвердили, що вони спостерігають значний сплеск припливу багатих громадян США до Великої Британії, особливо в такі райони, як західний Лондон, після переобрання Трампа в листопаді.

"Немає жодних сумнівів, що наразі до Великої Британії приїжджають рекордні цифри громадян США. Я б сказав, що це частково пов'язано з економікою, оскільки долар наразі добре поводиться щодо фунта, і це має цінність, але також наша елітна нерухомість у багатих районах Лондона, таких як Бейсуотер і Челсі, перебуває за найнижчими цінами за десятиліття. Однак слон у кімнаті — це Трамп. Його повернення, без сумніву, є найбільшим фактором, що сприяє тому, що багаті та впливові люди прямують до Великої Британії. Податкові пільги, які Трамп надасть багатим класам, мають означати, що їм буде краще в США, незважаючи на те, що вони прямують до Великої Британії натовпами", — розповів Раман Каушал, адвокат з питань імміграції та прав людини.

Раніше Фокус писав, хто зі знаменитостей збирався виїхати зі США в разі перемоги Трампа.