"Дай пять": кот, встречающий гостей возле китайского храма, стал интернет-сенсацией (видео)

Джеллибин не является бездомным котом. У него есть хозяин, который утверждает, что заботиться о своем четырехлетнем питомце.

Related video

Четырехлетный черно-бело-серый кот по кличке Джеллибин, который часто появляется на входе в храмм Сиюань в Сучжоу, на востоке Китая, прославился на весь мир благодаря тому, что "дает пять" туристам и посетителям храма. Особенностью животного является также толстая золотая цепь на его шее, пишет South China Morning Post.

Четырехлапая знаменитость приветствует туристов на входе, поднимая лапу, чтобы коснуться их ладони. Люди стекаются в храм, чтобы просто пообщаться с котом, надеясь на удачу. В китайском фольклоре кошки считаются счастливыми символами, часто изображаются с поднятыми лапами, чтобы привлечь богатство.

Туристка по фамилии Чжан рассказала, что она навещала кота три дня подряд.

"Иногда приходится ждать полчаса, чтобы хлопнуть его по ладони, но это того стоит, потому что это так исцеляет", – отметила она.

Сотрудники храма Сиюань сказали, что кот не бродячий. Это домашнее животное, принесенное посетителем:

"Поскольку кот находится за пределами храма, мы не можем с ним справиться".

Хозяин кота по фамилии Лю часто берет своего Джеллибина позагорать на площади возле храма по выходным, где собирается группа любителей домашних животных для общения.

"У Джеллибина ушные клещи, и после применения лекарств его уши становятся влажными и их нужно высушить на солнце", – объяснил мужчина.

После того как кот обрел известность, Лю начал вести прямые трансляции в социальных сетях в ответ на любовь и внимание туристов.

Недавно некоторые онлайн-зрители заметили, что кот стал менее охотно "давать пять" посетителям, шутя, что Джеллибин, возможно, "бастует".

"Возможно, кот думает: "Вы, люди, просто хотите дать пять, но у меня болит плечо"", — пошутил один человек.

Критики предположили, что Лю, возможно, перегружает животное ради онлайн-трафика, но тот ответил, что трансляция предназначена для документирования роста Джеллибина, а не для коммерческой выгоды.

"Мы всегда хорошо заботимся о Джеллибине. Иногда выражение его мордочки может показаться "ворчливым", но это не так", — добавил он.

Обеспокоенный толпами, Лю планирует на некоторое время прекратить брать питомца в храм, опасаясь, что внимание может навредить животному.

Сотрудники храма Сиюань также посоветовали туристам не покупать лакомства для кошек в близлежащих магазинах, так как многие из них не имеют торговой марки и низкого качества. Прошлым летом несколько бездомных кошек в храме заболели и умерли после того, как их накормили такими некачественными "лакомствами".

Храм Сиюань в Сучжоу, на востоке Китая, является культурной достопримечательностью, известной своими потрясающими садами и традиционной архитектурой буддизма Хань. Он восходит к династии Юань (1271–1368). По территории бродит множество бродячих кошек, поэтому посетители называют храм "раем для поглаживаний кошек". Входная плата составляет всего пять юаней (70 центов США) с человека.

Ранее Фокус писал, что ученые рассказали, как на самом деле коты оказались в Восточной Азии.