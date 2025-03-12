"Дай п'ять": кіт, який зустрічає гостей біля китайського храму, став інтернет-сенсацією (відео)

Джеллібін не є бездомним котом. У нього є господар, який стверджує, що піклується про свого чотирирічного вихованця.

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Чотирирічний чорно-біло-сірий кіт на прізвисько Джеллібін, який часто з'являється на вході до храму Сіюань у Сучжоу, на сході Китаю, прославився на весь світ завдяки тому, що "дає п'ять" туристам і відвідувачам храму. Особливістю тварини є також товстий золотий ланцюг на її шиї, пише South China Morning Post.

Чотирилапа знаменитість вітає туристів на вході, піднімаючи лапу, щоб торкнутися їхньої долоні. Люди стікаються до храму, щоб просто поспілкуватися з котом, сподіваючись на удачу. У китайському фольклорі кішки вважаються щасливими символами, часто зображуються з піднятими лапами, щоб привернути багатство.

Туристка на прізвище Чжан розповіла, що вона відвідувала кота три дні поспіль.

"Іноді доводиться чекати півгодини, щоб грюкнути його по долоні, але це того варте, бо це так зцілює", – зазначила вона.

Співробітники храму Сіюань сказали, що кіт не безпритульний. Це домашня тварина, принесена відвідувачем:

"Оскільки кіт перебуває за межами храму, ми не можемо з ним впоратися".

Господар кота на прізвище Лю часто бере свого Джеллібіна погрітися на площі біля храму у вихідні, де збирається група любителів домашніх тварин для спілкування.

"У Джеллібіна вушні кліщі, і після застосування ліків його вуха стають вологими і їх потрібно висушити на сонці", – пояснив чоловік.

Після того як кіт здобув популярність, Лю почав вести прямі трансляції в соціальних мережах у відповідь на любов і увагу туристів.

Нещодавно деякі онлайн-глядачі помітили, що кіт став менш охоче "давати п'ять" відвідувачам, жартуючи, що Джеллібін, можливо, "страйкує".

"Можливо, кіт думає: "Ви, люди, просто хочете дати п'ять, але в мене болить плече"", – пожартував один користувач.

Критики припустили, що Лю, можливо, перевантажує тварину заради онлайн-трафіку, але той відповів, що трансляція призначена для документування зростання Джеллібіна, а не для комерційної вигоди.

"Ми завжди добре піклуємося про Джеллібіна. Іноді вираз його мордочки може здатися "буркотливим", але це не так", – додав він.

Стурбований натовпами, Лю планує на деякий час припинити брати улюбленця до храму, побоюючись, що увага може нашкодити тварині.

Співробітники храму Сіюань також порадили туристам не купувати ласощі для кішок у прилеглих магазинах, оскільки багато хто з них не має торговельної марки і низької якості. Минулого літа кілька безпритульних кішок у храмі захворіли і померли після того, як їх нагодували такими неякісними "ласощами".

Храм Сіюань у Сучжоу, на сході Китаю, є культурною пам'яткою, відомою своїми приголомшливими садами і традиційною архітектурою буддизму Хань. Він сходить до династії Юань (1271-1368). Територією блукає безліч бродячих кішок, тому відвідувачі називають храм "раєм для погладжувань кішок". Вхідна плата становить лише п'ять юанів (70 центів США) з людини.

Раніше Фокус писав, що вчені розповіли, як насправді коти опинилися в Східній Азії.