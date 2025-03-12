Звезда ТiкТоk, который переедал на камеру, умер от ожирения в 24 года (видео)

За три месяца до смерти Эфекан попал в больницу, где врачи пытались облегчить его состояние. Спустя несколько недель его отпустили домой, где он и умер.

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Турецкий блогер и звезда TikTok Эфекан Культур, известный тем, что делился видеороликами, на которых он переедает, умер в возрасте 24 лет от проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, сообщает Vox News Albania.

Молодой человек был стримером "мукбанг". Это тип онлайн-трансляции, в которой создатель контента потребляет разное количество пищи, общаясь с аудиторией. Это стало мировым трендом с середины 2010-х годов.

Эфкан съедал на камеру огромное количество пищи

В декабре прошлого года Эфекан попал в больницу из-за проблем, вызванных избыточным весом. Он больше не мог стоять и страдал от проблем с дыханием, а также от постоянных синяков из-за своего размера, что вызвало проблемы с подвижностью. Прикованный к постели и неспособный дышать без аппарата, он даже не смог посетить могилу своей матери после того, как она умерла год назад.

Из-за проблем со здоровьем Эфекан не смог попасть на могилу своей матери, которую очень любил

Эфекану разрешили продолжить лечение дома. В соцсети Instagram Культур показывал, как приходящий медработник помогал ему делать упражнения, а такде опубликовал фото, где лежит в постели, не имея возможности подняться. В конце концов дома он и скончался.

Прощание с ним прошло в мечети Джелалие в районе Бююкчекмедже Джелалие в провинции Стамбул, а затем гроб с его телом захоронили на кладбище Силиври Гумусяка.

Эфекан – не первый создатель контента, который трагически погиб в молодом возрасте из-за чрезмерного потребления еды ради просмотров. В Китае стримерша, страдавшая обжорством, умерла во время трансляции 10-часового обжорства для своих подписчиков. Пан Сяотин умерла 14 июля от предполагаемого разрыва желудка, когда съела 10 кг еды.

Результаты вскрытия показали, что ее желудок был сильно деформирован и заполнен непереваренной пищей. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее желудок мог лопнуть, в результате чего желудочная кислота и еда попали в ее живот.

Сяотин, которая страдала от патологического ожирения, прославилась в Китае своими трансляциями Mukbang.

В январе 2023 года звезда TikTok Тейлор Брайс Лежен (известный в сети как Waffler69), у которого на платформе было около 1,7 миллиона подписчиков, скончался от предполагаемого сердечного приступа. Мужчина, которому на момент смерти исполнилось всего 33 года, был известен своими странными видеороликами с обзорами еды, где он употреблял как свежие, так и просроченные продукты, включая рекламные хлопья "Семейка Аддамс" из 90-х годов. Он также поглощал в больших количествах консервированные чизбургеры и гигантские фруктовые колечки Froot Loop.

Тенденция к мукбангу становится все более экстремальной, поскольку стримеры едят больше часто нездоровой пищи, что побудило врачей предупредить, что может умереть больше людей.

Американская TikToker Бриттани Сауэр трагически скончалась в прошлом году в возрасте 28 лет от осложнений, вызванных диабетом 2 типа. В своих последних видео Зауэр заявила, что, по ее мнению, она "разрушила свою жизнь" перееданием.

Ранее Фокус писал, что умерла "самая известная бабушка" в интернете.