Умерла "самая известная бабушка" в интернете: знаменитость имела 5 миллионов подписчиков (фото)

Свое последнее видео блогер опубликовала 28 июля, когда приняла участие в "протеиновом челлендже", позируя с игрушечным авокадо.

Из жизни ушла Марта Хильда Экл Карденас, известная в сети как Abuelita Martha ("Бабушка Марта"). У блогерши, которая прославилась в интернете во время пандемии Covid-19, было более пяти миллионов подписчиков в TikTok, 203 тысячи поклонников в Instagram и еще 181 тысяча на YouTube. Об этом пишет издание Need To Know.

На заре своей карьеры Марта начала делиться видео, где она участвует в онлайн-челленджах и рассказывает веселые истории о путешествиях по родной Мексике. Всех своих подписчиков блогерша называла внуками, хотя ее настоящего внука зовут Максом. Именно он занимался монтажом видео, а недавно сделал сообщение, объявив о смерти звездной бабушки в понедельник, 9 сентября.

Макс поделился фотографией, на которой Марта с гордостью держит награду от YouTube, полученную в начале этого года.

"Лети высоко, Марта. Ты наполнила счастьем сердца миллионов людей во всем мире. Делилась радостью, советами и своими историями вдохновляла многих людей. Сегодня, 9 сентября 2024 года, мы оплакиваем твою потерю, но ты всегда будешь жить в наших сердцах. Миллионы виртуальных внуков будут вспоминать тебя с любовью и нежностью", — отметил он в посте.

Марта Хильда Экл Карденас умерла 9 сентября Фото: Abuelitasmartha

Родственники Марты не сообщили, сколько ей было лет, когда она умерла, а также не назвали причину смерти. Ее похороны состоятся в церкви Сан-Хосе в Куаутитлан-Искалли близ Мехико в 16:00 в субботу, 14 сентября.

Напомним, недавно также умер бодибилдер из Беларуси Илья Ефимчик, которого окрестили "самым страшным в мире". Причиной смерти стал сердечный приступ. Спортсмен ел 7 раз в день, в частности съедал 108 кусочков суши и 2,5 килограмма стейка и выпивал 6-7 литров воды. Его вес составлял 158 кг.