Потреблял 16 тысяч калорий в день: известный бодибилдер умер в возрасте 36 лет

Спортсмен ел 7 раз в день, в частности, съедал 108 кусочков суши и 2,5 килограмма стейка и выпивал 6-7 литров воды. Его вес составлял 180 кг.

Related video

Бодибилдер из Беларуси Илья Ефимчик, которого окрестили "самым страшным в мире" умер в возрасте 36 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом пишет Daily Mail.

Илья "Голем" Ефимчик ел семь раз в день и потреблял 16 500 калорий, в частности, съедал 108 кусочков суши и 2,5 килограмма стейка и выпивал 6-7 литров воды.

При росте 185 сантиметров он весил 158 кг.

Илья "Голем" Ефимчик

Он выполнял жим штанги лежа с весом 272 кг. Его личный рекорд в приседе и становой тяге — 317 кг.

Сообщается, что 6 сентября дома у Ильи Ефимчика случился сердечный приступ. Его жена Анна пыталась его реанимировать, пока ждала медиков скорой.

Бодибилдер был доставлен в больницу на вертолете. Далее он впал в кому.

"Я молилась все это время, надеясь, что Илья выздоровеет. Его сердце включилось на 2 дня", — рассказала Анна.

Хотя он не соревновался профессионально, он стал популярным в социальных сетях и имел более 300 000 подписчиков в Instagram , а поклонники считали, что он расширяет границы человеческих возможностей.

Илья "Голем" Ефимчик

Белорус заявил, что всегда хотел иметь грудь и бицепсы, как у Арнольда Шварценеггера. Илья Ефимчик жил в Беларуси, затем в Чехии, США и Дубае.

"Моя трансформация стала результатом лет упорных тренировок и дисциплины в сочетании с пониманием физиологии физических упражнений и питания. Моя миссия заключается в том, чтобы привить людям трудовую этику, чтобы они могли преодолевать и преодолевать свои страхи, действуя уверенно, чтобы улучшить себя и окружающих", — говорил он.

Напомним, что бодибилдер Ронни Коулман из США длительное время был прикован к инвалидному креслу после лечения хронической боли в бедрах, спине и шее. С тех пор Ронни выложил миллионы долларов за 13 операций на шее, бедрах и спине. Мужчина все еще может стоять, но теперь передвигается на инвалидном кресле.