Споживав 16 тисяч калорій на день: відомий бодібілдер помер у віці 36 років

Спортсмен їв 7 разів на день, зокрема з'їдав 108 шматочків суші та 2,5 кілограми стейку і випивав 6-7 літрів води. Його вага становила 180 кг.

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Бодібілдер з Білорусі Ілля Єфимчик, якого охрестили "найстрашнішим у світі" помер у віці 36 років. Причиною смерті став серцевий напад. Про це пише Daily Mail.

Ілля "Голем" Єфимчик їв сім разів на день і споживав 16 500 калорій, зокрема, з'їдав 108 шматочків суші та 2,5 кілограма стейку і випивав 6-7 літрів води.

При зрості 185 сантиметрів він важив 158 кг.

Ілля "Голем" Єфимчик

Він виконував жим штанги лежачи з вагою 272 кг. Його особистий рекорд у присіді та становій тязі — 317 кг.

Повідомляється, що 6 вересня вдома у Іллі Єфимчика стався серцевий напад. Його його дружина Анна намагалася його реанімувати, поки чекала на медиків швидкої.

Бодібілдер був доставлений в лікарню на вертольоті. Далі він впав у кому.

"Я молилася весь цей час, сподіваючись, що Ілля одужає. Його серце увімкнулося на 2 дні", — розповіла Анна.

Хоча він не змагався професійно, він став популярним у соціальних мережах і мав понад 300 000 підписників в Instagram , а шанувальники вважали, що він розширює межі людських можливостей.

Ілля "Голем" Єфимчик

Білорус заявив, що завжди хотів мати груди і біцепси, як у Арнольда Шварценеггера. Ілля Єфимчик жив у Білорусі, потім у Чехії, США та Дубаї.

"Моя трансформація стала результатом років наполегливих тренувань і дисципліни в поєднанні з розумінням фізіології фізичних вправ і харчування. Моя місія полягає в тому, щоб прищепити людям трудову етику, щоб вони могли долати та долати свої страхи, діючи впевнено, щоб покращити себе та оточуючих", — говорив він.

Нагадаємо, що бодібілдер Ронні Коулмана зі США тривалий час був прикутий до інвалідного крісла після лікування хронічного болю в стегнах, спині та шиї. Відтоді Ронні виклав мільйони доларів за 13 операцій на шиї, стегнах і спині. Чоловік все ще може стояти, але тепер пересувається на інвалідному кріслі.